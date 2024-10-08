Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU

Lập trình viên Mobile

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Mobile Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 8, Toà nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Mobile Với Mức Lương Đến 20 Triệu

1. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm
1. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm
Phối hợp với BA, UX/UI để đưa ra bản thiết kế phần mềm Lên giải pháp thi công, luồng xử lý, xây dựng và triển khai các giải pháp phần mềm Viết các tài liệu kỹ thuật liên quan đến dự án Kiểm tra chất lượng sản phẩm, tự thực hiện các Test case trước khi chuyển giao cho Tester Sửa lỗi và hỗ trợ các thành viên trong nhóm
Phối hợp với BA, UX/UI để đưa ra bản thiết kế phần mềm
Lên giải pháp thi công, luồng xử lý, xây dựng và triển khai các giải pháp phần mềm
Viết các tài liệu kỹ thuật liên quan đến dự án
Kiểm tra chất lượng sản phẩm, tự thực hiện các Test case trước khi chuyển giao cho Tester
Sửa lỗi và hỗ trợ các thành viên trong nhóm
2. Phối hợp với Phòng Hỗ trợ khách hàng để hỗ trợ, bảo trì sản phẩm

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm phát triển Mobile App (Flutter) Có kinh nghiệm làm việc với Backend Restful API Có kiến thức về iOS, Android Bạn có lợi thế nếu: Có kinh nghiệm làm Android Native và iOS Native App Có kinh nghiệm làm các ứng dụng lớn, nhiều người dùng Hiểu biết về đánh giá và tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng Flutter Có kinh nghiệm phát triển dự án Agile, biết sử dụng JIRA Có khả năng làm việc độc lập, học hỏi nhanh Kỹ năng quản lý thời gian Kỹ năng phân tích tình huống và xử lý vấn đề Trung thực, đáng tin cậy, tư duy đổi mới Tính cam kết và kỷ luật cao
Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm phát triển Mobile App (Flutter)
Có kinh nghiệm làm việc với Backend Restful API
Có kiến thức về iOS, Android
Bạn có lợi thế nếu: Có kinh nghiệm làm Android Native và iOS Native App Có kinh nghiệm làm các ứng dụng lớn, nhiều người dùng Hiểu biết về đánh giá và tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng Flutter Có kinh nghiệm phát triển dự án Agile, biết sử dụng JIRA
Có kinh nghiệm làm Android Native và iOS Native App Có kinh nghiệm làm các ứng dụng lớn, nhiều người dùng Hiểu biết về đánh giá và tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng Flutter Có kinh nghiệm phát triển dự án Agile, biết sử dụng JIRA
Có kinh nghiệm làm Android Native và iOS Native App
Có kinh nghiệm làm các ứng dụng lớn, nhiều người dùng
Hiểu biết về đánh giá và tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng Flutter
Có kinh nghiệm phát triển dự án Agile, biết sử dụng JIRA
Có khả năng làm việc độc lập, học hỏi nhanh
Kỹ năng quản lý thời gian
Kỹ năng phân tích tình huống và xử lý vấn đề
Trung thực, đáng tin cậy, tư duy đổi mới
Tính cam kết và kỷ luật cao

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ đãi ngộ
1. Chế độ đãi ngộ
Thu nhập: Lên đến 1000$ Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6. Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật. Thưởng cuối năm Thưởng Lễ, thưởng dự án, thưởng nóng, cổ phiếu Esop Nghỉ phép, nghỉ Lễ Tết, đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động Xét tăng lương 1 năm/lần hoặc theo kết quả công việc Khám sức khoẻ định kỳ tại bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế
Thu nhập: Lên đến 1000$
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6. Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật.
Thưởng cuối năm
Thưởng Lễ, thưởng dự án, thưởng nóng, cổ phiếu Esop
Nghỉ phép, nghỉ Lễ Tết, đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động
Xét tăng lương 1 năm/lần hoặc theo kết quả công việc
Khám sức khoẻ định kỳ tại bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế
2. Đào tạo – Phát triển
2. Đào tạo – Phát triển
Được rèn luyện, thực hành nhiều kỹ năng khi tham gia 1 dự án Có cơ hội thử thách năng lực bản thân với nhiều dự án với hệ thống kiến trúc, công nghệ tiên tiến, thăng tiến sự nghiệp cùng với sự phát triển của Công ty Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.
Được rèn luyện, thực hành nhiều kỹ năng khi tham gia 1 dự án
Có cơ hội thử thách năng lực bản thân với nhiều dự án với hệ thống kiến trúc, công nghệ tiên tiến, thăng tiến sự nghiệp cùng với sự phát triển của Công ty
Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.
3. Môi trường làm việc
3. Môi trường làm việc
Môi trường trẻ trung, năng động, luôn khuyến khích nhân viên chủ động, sáng tạo trong công việc Khu làm việc rộng rãi, thông thoáng, nhiều cây xanh, ánh sáng Khu vực relax tiện nghi với quầy pantry, tủ lạnh, lò vi sóng, máy kẹp bánh mì, máy pha cà phê ... Được tham gia các hoạt động kết nối hàng tháng, hàng quý, các câu lạc bộ (yoga, thể dục, cầu lông, bóng đá ...)
Môi trường trẻ trung, năng động, luôn khuyến khích nhân viên chủ động, sáng tạo trong công việc
Khu làm việc rộng rãi, thông thoáng, nhiều cây xanh, ánh sáng
Khu vực relax tiện nghi với quầy pantry, tủ lạnh, lò vi sóng, máy kẹp bánh mì, máy pha cà phê ...
Được tham gia các hoạt động kết nối hàng tháng, hàng quý, các câu lạc bộ (yoga, thể dục, cầu lông, bóng đá ...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính: Tầng 08 tòa nhà LADECO, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Thành Phố Hà Nội, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

