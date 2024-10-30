Tuyển Lập trình viên .NET Công ty TNHH Thiết kế T&T làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 28 Triệu

Tuyển Lập trình viên .NET Công ty TNHH Thiết kế T&T làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 28 Triệu

Công ty TNHH Thiết kế T&T
Ngày đăng tuyển: 30/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Thiết kế T&T

Lập trình viên .NET

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên .NET Tại Công ty TNHH Thiết kế T&T

Mức lương
12 - 28 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà VPI 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương 12 - 28 Triệu

Với Mức Lương 12 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Thiết kế T&T Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết kế T&T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thiết kế T&T

Công ty TNHH Thiết kế T&T

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 13 - Tòa nhà VPI - 167 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-lap-trinh-vien-net-thu-nhap-12-28-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job236399
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đường Không Rồng Viễn Đông
Tuyển Lập trình viên .NET Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đường Không Rồng Viễn Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 USD
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đường Không Rồng Viễn Đông
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Asahi Intecc Hanoi Co., Ltd.
Tuyển Lập trình viên .NET Asahi Intecc Hanoi Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Asahi Intecc Hanoi Co., Ltd.
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Lập trình viên .NET FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT Software
Hạn nộp: 23/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM
Tuyển Lập trình viên .NET CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 28 Triệu
CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 22 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ONETECH ASIA
Tuyển Lập trình viên .NET CÔNG TY CỔ PHẦN ONETECH ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 15 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN ONETECH ASIA
Hạn nộp: 24/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH
Tuyển Lập trình viên .NET Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Công nghệ Cyber Eye
Tuyển Lập trình viên .NET Công ty CP Công nghệ Cyber Eye làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Công nghệ Cyber Eye
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Microtec Vietnam CO., LTD
Tuyển Lập trình viên .NET Microtec Vietnam CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Microtec Vietnam CO., LTD
Hạn nộp: 08/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PepsiCo Foods Vietnam Company
Tuyển Lập trình viên .NET PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
PepsiCo Foods Vietnam Company
Hạn nộp: 18/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Megaelec
Tuyển Lập trình viên .NET Công Ty TNHH Megaelec làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 1 USD
Công Ty TNHH Megaelec
Hạn nộp: 20/04/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Funtap
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu
Công ty Cổ phần Funtap
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu
Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đường Không Rồng Viễn Đông
Tuyển Lập trình viên .NET Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đường Không Rồng Viễn Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 USD
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đường Không Rồng Viễn Đông
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Asahi Intecc Hanoi Co., Ltd.
Tuyển Lập trình viên .NET Asahi Intecc Hanoi Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Asahi Intecc Hanoi Co., Ltd.
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Lập trình viên .NET FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT Software
Hạn nộp: 23/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM
Tuyển Lập trình viên .NET CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 28 Triệu
CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 22 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ONETECH ASIA
Tuyển Lập trình viên .NET CÔNG TY CỔ PHẦN ONETECH ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 15 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN ONETECH ASIA
Hạn nộp: 24/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH
Tuyển Lập trình viên .NET Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Công nghệ Cyber Eye
Tuyển Lập trình viên .NET Công ty CP Công nghệ Cyber Eye làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Công nghệ Cyber Eye
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Microtec Vietnam CO., LTD
Tuyển Lập trình viên .NET Microtec Vietnam CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Microtec Vietnam CO., LTD
Hạn nộp: 08/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PepsiCo Foods Vietnam Company
Tuyển Lập trình viên .NET PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
PepsiCo Foods Vietnam Company
Hạn nộp: 18/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Megaelec
Tuyển Lập trình viên .NET Công Ty TNHH Megaelec làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 1 USD
Công Ty TNHH Megaelec
Hạn nộp: 20/04/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Lập trình viên .NET CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên .NET Công ty Cổ phần Giải Pháp Thiên Hoàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Giải Pháp Thiên Hoàng
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên .NET Công ty TNHH 1 thành viên công nghệ và truyền thông 3i làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH 1 thành viên công nghệ và truyền thông 3i
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Lập trình viên .NET Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Atomi Digital
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên .NET CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên .NET Công ty TNHH Beetsoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 25 Triệu Công ty TNHH Beetsoft
14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên .NET Asahi Intecc Hanoi Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Asahi Intecc Hanoi Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên .NET Công Ty Cổ Phần Khoa Học Dữ Liệu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Khoa Học Dữ Liệu
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên .NET Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Hàng Không (Vni) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Hàng Không (Vni)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên .NET CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI VIỆT UNI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI VIỆT UNI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên .NET Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Và Thương Mại The Garden làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Và Thương Mại The Garden
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên .NET Paradise Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Paradise Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên .NET Công Ty TNHH T&T Retail làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 30 Triệu Công Ty TNHH T&T Retail
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên .NET CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên .NET CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên .NET Tổng Công Ty Bảo Hiểm BIDV (BIC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,500 USD Tổng Công Ty Bảo Hiểm BIDV (BIC)
800 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên .NET CÔNG TY TNHH DACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH DACO
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên .NET CÔNG TY CỔ PHẦN ICSP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ICSP VIỆT NAM
Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên .NET Công ty TNHH phần mềm 2NF làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Công ty TNHH phần mềm 2NF
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên .NET Công ty trách nhiệm hữu hạn Extreme Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty trách nhiệm hữu hạn Extreme Việt Nam
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên .NET Công ty TNHH Digital Innovation làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,600 USD Công ty TNHH Digital Innovation
700 - 1,600 USD Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Lập trình viên .NET Công ty TNHH Tiến Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty TNHH Tiến Lợi
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên .NET Asahi Intecc Hanoi Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Asahi Intecc Hanoi Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên .NET Công Ty CP Hyundai Aluminum Vina làm việc tại Hưng Yên thu nhập 450 - 700 USD Công Ty CP Hyundai Aluminum Vina
450 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên .NET Microtec Vietnam CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Microtec Vietnam CO., LTD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên .NET Công ty CP Công nghệ Cyber Eye làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Công nghệ Cyber Eye
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên .NET Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH
15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên .NET CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 28 Triệu CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM
22 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên .NET FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Software
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên .NET Asahi Intecc Hanoi Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Asahi Intecc Hanoi Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm