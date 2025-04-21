Tuyển Lập trình viên .NET Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Sevin Office, số 609 Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

Phát triển và duy trì các ứng dụng web sử dụng .NET ở backend và ReactJS / Angular ở frontend;

Thiết kế, xây dựng các RESTful API và tích hợp với frontend;

Xây dựng, phát triển, bảo trì các phần mềm trên nền tảng .Net Framework, SQL Server;

Phối hợp với nhóm phát triển để phân tích yêu cầu, thiết kế giải pháp kỹ thuật và triển khai sản phẩm;

Tối ưu hiệu năng và bảo mật của hệ thống;

Tham gia fix bug, viết unit test, tài liệu kỹ thuật nếu cần;

Đóng góp ý tưởng cải thiện UI/UX, quy trình phát triển phần mềm;

Phối hợp với nhóm kiểm thử kiểm tra và sửa lỗi của ứng dụng. Hỗ trợ, sửa lỗi sau triển khai;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống dựa trên nền .NET/ .NET Core với WinForms, Webforms;

Tư duy lập trình tốt, lập trình theo mô hình 3 lớp, hướng đối tượng;

Thành thạo C#, ADO.NET, SQL Server, DevExpress.

Kinh nghiệm triển khai tích hợp API, Web Service, RESTful;

Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt vấn đề tốt, kỹ năng quản lý thời gian tốt. Biết tiếng Anh là một lợi thế;

Khả năng sáng tạo, cần cù, cẩn thận, tinh thần trách nhiệm cao. Chịu được áp lực công việc cao;

Khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm;

Mong muốn xây dựng sự nghiệp lâu dài cùng Công ty.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh theo năng lực (up to 35M), thưởng tháng 13 và thưởng hiệu suất;

Review lương 6 tháng/lần;

Làm việc trong môi trường năng động, đồng nghiệp hỗ trợ nhiệt tình;

Được training nâng cao kỹ thuật, hỗ trợ tham gia các khoá học, chứng chỉ;

Hưởng đầy đủ quyền lợi theo luật lao động;

Cơ hội thăng tiến lên Team Leader / Tech Lead.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin