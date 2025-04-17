Tuyển Lập trình viên .NET CÔNG TY CỔ PHẦN ONETECH ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 15 USD

Bạn Sẽ Làm Gì?

Chúng tôi đang tìm kiếm một .NET Developer tài năng để gia nhập đội ngũ phát triển phần mềm của chúng tôi. Bạn sẽ tham gia vào các dự án phần mềm quốc tế với yêu cầu cao về chất lượng và quy trình, đặc biệt là từ khách hàng Nhật Bản.

.NET Developer

Trách Nhiệm Chính

• Tham gia phát triển các dự án outsource cho khách hàng Nhật Bản.

• Đọc và phân tích tài liệu yêu cầu chức năng từ khách hàng để đảm bảo hiểu rõ và đáp ứng chính xác.

• Viết tài liệu thiết kế chi tiết, thực hiện coding và unit test với các dự án công nghệ .NET.

• Triển khai (deploy) ứng dụng và tham gia vào các công việc liên quan đến DevOps (CI/CD, quản lý hạ tầng và tối ưu hóa hệ thống trên nền tảng AWS).

• Không ngừng nghiên cứu và học hỏi công nghệ mới để nâng cao kỹ năng và năng suất làm việc.

• Hỗ trợ và hướng dẫn các thành viên khác trong nhóm phát triển.

• Tham gia các dự án khác theo yêu cầu của quản lý và Project Manager (PM).