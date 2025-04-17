Tuyển Lập trình viên .NET CÔNG TY CỔ PHẦN ONETECH ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 15 USD

Tuyển Lập trình viên .NET CÔNG TY CỔ PHẦN ONETECH ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 15 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN ONETECH ASIA
Ngày đăng tuyển: 17/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ONETECH ASIA

Lập trình viên .NET

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên .NET Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONETECH ASIA

Mức lương
700 - 15 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 3 tòa nhà Qcoop 1129/12/24 Lạc Long Quân, Phường 11, Quan Tân Bình

Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương 700 - 15 USD

Bạn Sẽ Làm Gì?
Chúng tôi đang tìm kiếm một .NET Developer tài năng để gia nhập đội ngũ phát triển phần mềm của chúng tôi. Bạn sẽ tham gia vào các dự án phần mềm quốc tế với yêu cầu cao về chất lượng và quy trình, đặc biệt là từ khách hàng Nhật Bản.
.NET Developer
Trách Nhiệm Chính
• Tham gia phát triển các dự án outsource cho khách hàng Nhật Bản.
• Đọc và phân tích tài liệu yêu cầu chức năng từ khách hàng để đảm bảo hiểu rõ và đáp ứng chính xác.
• Viết tài liệu thiết kế chi tiết, thực hiện coding và unit test với các dự án công nghệ .NET.
• Triển khai (deploy) ứng dụng và tham gia vào các công việc liên quan đến DevOps (CI/CD, quản lý hạ tầng và tối ưu hóa hệ thống trên nền tảng AWS).
• Không ngừng nghiên cứu và học hỏi công nghệ mới để nâng cao kỹ năng và năng suất làm việc.
• Hỗ trợ và hướng dẫn các thành viên khác trong nhóm phát triển.
• Tham gia các dự án khác theo yêu cầu của quản lý và Project Manager (PM).

Với Mức Lương 700 - 15 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Kỹ Năng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONETECH ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONETECH ASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ONETECH ASIA

CÔNG TY CỔ PHẦN ONETECH ASIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3 Tòa nhà QCOOP, Số 647 Lý Thường Kiệt, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

