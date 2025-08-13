Tuyển Lập trình viên .NET Asahi Intecc Hanoi Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Asahi Intecc Hanoi Co., Ltd.

Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
Asahi Intecc Hanoi Co., Ltd.

Lập trình viên .NET

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên .NET Tại Asahi Intecc Hanoi Co., Ltd.

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô G03, Khu CN Thăng Long, Võng La, Đông Anh, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách việc thông quan tờ khai xuất nhập khẩu hàng nội địa
- Chuẩn bị hồ sơ xin giấy chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa xuất khẩu
- Các công việc khác nếu được phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
- Ứng viên Nữ/ Độ tuổi: 25- 35 tuổi
- Ưu tiên ứng viên có 1-2 năm kinh nghiệm trở lên về nghiệp vụ xuất nhập khẩu và khai báo hải quan
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, có thể giao tiếp bằng tiếng Anh
- Có kỹ năng máy tính văn phòng tốt
- Có thể sắp xếp thời gian tăng ca nếu được yêu cầu
- Gắn bó lâu dài với công ty
QUYỀN LỢI:
- Thu nhập hấp dẫn & chế độ tăng lương, thưởng hàng năm;
- Nghỉ 99 ngày trong năm (Tết dương lịch nghỉ 9 ngày)
- Có xe công ty đưa đón đi làm hàng ngày;

Tại Asahi Intecc Hanoi Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Asahi Intecc Hanoi Co., Ltd.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Asahi Intecc Hanoi Co., Ltd.

Asahi Intecc Hanoi Co., Ltd.

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô G03, Khu CN Thăng Long, Võng La, Đông Anh, Hà Nội

