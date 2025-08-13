Tuyển Lập trình viên .NET Asahi Intecc Hanoi Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô G03, Khu CN Thăng Long, Võng La, Đông Anh, Hà Nội

Mô Tả Công Việc

- Phụ trách việc thông quan tờ khai xuất nhập khẩu hàng nội địa

- Chuẩn bị hồ sơ xin giấy chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa xuất khẩu

- Các công việc khác nếu được phân công.

Yêu Cầu Công Việc

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

- Ứng viên Nữ/ Độ tuổi: 25- 35 tuổi

- Ưu tiên ứng viên có 1-2 năm kinh nghiệm trở lên về nghiệp vụ xuất nhập khẩu và khai báo hải quan

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, có thể giao tiếp bằng tiếng Anh

- Có kỹ năng máy tính văn phòng tốt

- Có thể sắp xếp thời gian tăng ca nếu được yêu cầu

- Gắn bó lâu dài với công ty

QUYỀN LỢI:

- Thu nhập hấp dẫn & chế độ tăng lương, thưởng hàng năm;

- Nghỉ 99 ngày trong năm (Tết dương lịch nghỉ 9 ngày)

- Có xe công ty đưa đón đi làm hàng ngày;

Quyền Lợi

Asahi Intecc Hanoi Co., Ltd.

