Công việc Lập trình viên .NET

-

Có 87 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Việc làm lập trình viên .Net hiện có nhu cầu tuyển dụng cao tại các thành phố có nền kinh tế phát triển như Hà Nội, TP.HCM. Mức lương cho vị trí công việc này dao động từ 8.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng tùy cấp bậc. Đây là lĩnh vực có triển vọng và nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm lập trình viên .Net

Việc làm lập trình viên .Net đang trở thành một trong những ngành nghề "hot" trên thị trường tuyển dụng công nghệ hiện nay. Với sự bùng nổ của nhiều ứng dụng phần mềm, từ hệ thống quản lý doanh nghiệp đến các nền tảng thương mại điện tử, nhu cầu tuyển dụng lập trình viên .Net ngày càng tăng cao. Điều này tạo ra nhiều cơ hội cho những ứng viên có kỹ năng sâu rộng về ngôn ngữ lập trình C#, ASP.NET, và .NET Core.

Vai trò của lập trình viên .Net là cầu nối quan trọng trong việc phát triển ứng dụng web, ứng dụng di động, cũng như giải pháp đám mây. Một lập trình viên .Net giỏi cần nắm vững kỹ năng về hệ sinh thái Microsoft, từ SQL Server đến Azure, nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của dự án.

Theo thông tin từ nhiều trang tuyển dụng, nhiều công ty công nghệ và doanh nghiệp lớn đang ráo riết tìm kiếm vị trí lập trình viên .Net để đáp ứng nhu cầu mở rộng dự án. Nhiều ngành như tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử và dịch vụ IT đều ưu tiên tuyển dụng nhân sự có kinh nghiệm để xây dựng và tối ưu hóa hệ thống phần mềm nội bộ, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động.

Với sự phát triển của công nghệ số, nhu cầu tuyển dụng việc làm lập trình viên .Net ngày càng tăng cao trong những năm gần đây
Với sự phát triển của công nghệ số, nhu cầu tuyển dụng việc làm lập trình viên .Net ngày càng tăng cao trong những năm gần đây

2. Mức lương trung bình của việc làm lập trình viên .Net

Thu nhập của việc làm lập trình viên .Net phụ thuộc vào kinh nghiệm, kỹ năng và cấp bậc. Mức lương trung bình cho vị trí lập trình viên thường dao động từ 8.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào năng lực và quy mô công ty. Đây là một trong những ngành nghề có mức thu nhập ổn định và tiềm năng tăng trưởng tốt, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu về các giải pháp phần mềm tăng cao.

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm lập trình viên .Net

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Lập trình viên .Net

không có kinh nghiệm

8.000.000 - 12.000.000

Lập trình viên .Net Intern

8.000.000 - 10.000.000

Lập trình viên .Net Fresher

12.000.000 - 18.000.000

Lập trình viên .Net Junior

18.000.000 - 25.000.000

Lập trình viên .Net Senior

30.000.000 - 45.000.000

Lập trình viên .Net Leader

40.000.000 - 60.000.000

3. Tuyển dụng việc làm lập trình viên .Net theo cấp bậc

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm lập trình viên .Net rất đa dạng, trải rộng trên nhiều cấp bậc khác nhau. Tùy theo kinh nghiệm và kỹ năng, ứng viên có thể ứng tuyển vào các vị trí từ Intern đến Leader. Dưới đây là mô tả chi tiết từng cấp bậc, giúp bạn hiểu rõ yêu cầu công việc và lựa chọn phù hợp.

  • Lập trình viên .Net Intern: Vị trí lập trình viên .Net Intern phù hợp cho sinh viên mới ra trường hoặc người muốn chuyển đổi sang ngành IT. Công việc bao gồm hỗ trợ đội nhóm, tham gia vào nhiều dự án nhỏ và học hỏi từ các lập trình viên có kinh nghiệm.

  • Lập trình viên .Net Fresher: Vị trí lập trình viên .Net Fresher dành cho những người đã nắm vững kiến thức cơ bản và có một số dự án thực tế. Công việc bao gồm phát triển các tính năng đơn giản, sửa lỗi và tối ưu mã nguồn dưới sự hướng dẫn của lập trình viên Senior.

  • Lập trình viên .Net Junior: Lập trình viên .Net Junior: Lập trình viên .Net Junior chịu trách nhiệm phát triển, kiểm thử và triển khai những tính năng mới cho các dự án phần mềm. Công việc đòi hỏi khả năng phân tích yêu cầu, làm việc độc lập và giải quyết vấn đề kỹ thuật cơ bản.

  • Lập trình viên .Net Senior: Vị trí lập trình viên .Net Senior yêu cầu kinh nghiệm từ 3-5 năm. Ứng viên sẽ chịu trách nhiệm thiết kế kiến trúc phần mềm, tối ưu hóa hiệu suất và hướng dẫn các lập trình viên Junior.

  • Lập trình viên .Net Leader: Lập trình viên .Net Leader là vị trí quản lý, đòi hỏi kỹ năng lãnh đạo đội nhóm, quản lý dự án và định hướng chiến lược phát triển phần mềm. Tin tuyển lập trình viên .Net leader sẽ ưu tiên ứng viên có kinh nghiệp trên 5 năm và thành thạo DevOps, CI/CD

Tùy theo cấp bậc, việc làm lập trình viên .Net sẽ có những yêu cầu khác nhau
Tùy theo cấp bậc, việc làm lập trình viên .Net sẽ có những yêu cầu khác nhau

4. Mô tả chi tiết công việc của một lập trình viên .Net

Việc làm lập trình viên .Net đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển các giải pháp phần mềm cho doanh nghiệp. Họ sử dụng những công cụ của Microsoft để xây dựng ứng dụng mạnh mẽ, tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt nhất. Dưới đây là một số đầu công việc chính mà lập trình viên .Net thường đảm nhận:

  • Sử dụng .Net Framework của Microsoft mang đến giải pháp phần mềm đáp ứng yêu cầu và giải quyết vấn đề của công ty.

  • Phối hợp với bộ phận liên quan để phát triển các phần mềm lớn hơn và phức tạp hơn.

  • Cải tiến mã nguồn hiện có nhằm nâng cao hiệu suất và tính ổn định của ứng dụng.

  • Kiểm tra mã lập trình để phát hiện và sửa lỗi, đảm bảo chất lượng mã nguồn.

  • Thực hiện kiểm tra kết quả cuối cùng của phần mềm nhằm đảm bảo tính chính xác và hiệu quả khi vận hành.

  • Đảm bảo giao diện phần mềm thân thiện với người dùng, thẩm mỹ và hữu ích.

  • Thu thập phản hồi từ khách hàng và người dùng cuối để cải tiến và phát triển phần mềm tốt hơn.

  • Luôn cập nhật thay đổi về mã hóa và công nghệ mới nhất để áp dụng vào công việc, giúp tối ưu hóa sản phẩm.

Công việc của lập trình viên sẽ luôn cập nhật mã hóa và công nghệ mới nhằm đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng
Công việc của lập trình viên sẽ luôn cập nhật mã hóa và công nghệ mới nhằm đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng

5. Khu vực tuyển dụng việc làm lập trình viên .Net nhiều nhất

Việc làm lập trình viên .Net đang có nhu cầu tuyển dụng cao tại nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt tại các thành phố lớn. Thông thường, oanh nghiệp tại những khu vực này đang tăng cường tìm kiếm nhân lực có chuyên môn để phát triển và mở rộng các dự án phần mềm. Dưới đây là chi tiết về nhu cầu tuyển dụng tại thành phố này:

  • Việc làm lập trình viên .Net TP.HCM: TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước với nhiều công ty công nghệ hàng đầu như FPT, VNG và TMA Solutions. Nhu cầu tuyển dụng lập trình viên .Net ở đây rất cao do sự bùng nổ của nhiều dự án công nghệ và chuyển đổi số trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử.

  • Việc làm lập trình viên .Net Hà Nội: Hà Nội là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp nhà nước và tập đoàn lớn, đặc biệt trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ. Các công ty như Viettel, VNPT và MISA thường xuyên tuyển dụng lập trình viên .Net để tham gia vào dự án quy mô lớn, đòi hỏi kỹ năng chuyên sâu về .Net Framework, .Net Core và C#.

  • Việc làm lập trình viên .Net Cần Thơ: Dù không phải là trung tâm công nghệ lớn nhưng Cần Thơ đang dần thu hút nhiều công ty công nghệ nhờ vào chính sách hỗ trợ phát triển từ chính quyền địa phương. Nhiều công ty vừa và nhỏ đang tìm kiếm lập trình viên .Net để phát triển các giải pháp phần mềm cho thị trường nội địa.

  • Việc làm lập trình viên .Net Đà Nẵng: Là một trong những trung tâm công nghệ mới nổi, Đà Nẵng thu hút nhiều công ty phần mềm nước ngoài như Axon Active và Enouvo. Nhu cầu tuyển dụng việc làm lập trình viên .Net tại đây đang gia tăng nhờ vào các dự án quốc tế và phát triển phần mềm xuất khẩu.

Khu vực các thành phố lớn luôn có nhu cầu tuyển lập trình viên .Net giàu kinh nghiệm và có chuyên môn
Khu vực các thành phố lớn luôn có nhu cầu tuyển lập trình viên .Net giàu kinh nghiệm và có chuyên môn

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc lập trình viên .Net

Để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng trong ngành công nghệ, các nhà tuyển dụng thường đưa ra nhiều yêu cầu khắt khe cho vị trí việc làm lập trình viên .Net. Dưới đây là những yêu cầu phổ biến mà ứng viên cần đáp ứng:

  • Bằng cấp liên quan đến thiết kế web, khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm hoặc chứng chỉ tương đương.

  • Thành thạo các kỹ năng lập trình Winform, .NET Webform, ASP.NET, C# và mô hình MVC/MVC 5.

  • Có hiểu biết sâu về CSS, HTML, Javascript, Bootstrap và Jquery.

  • Nắm vững kiến thức về RESTful service/Web API để tích hợp ứng dụng.

  • Khả năng làm việc với cơ sở dữ liệu, đặc biệt là SQL hoặc Oracle.

  • Kinh nghiệm làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như NoSQL, SQL giúp tối ưu hóa hiệu suất phần mềm.

Thành thạo các phần mềm liên quan đến lập trình sẽ là một lợi thế tốt cho ứng viên khi tham gia ứng tuyển
Thành thạo các phần mềm liên quan đến lập trình sẽ là một lợi thế tốt cho ứng viên khi tham gia ứng tuyển

7. Trường đào tạo ngành công nghệ thông tin uy tín nhất tại Việt Nam

Ứng viên nên lựa chọn môi trường học tập uy tín để được trang bị nền tảng kiến thức và kỹ năng nhằm tạo lợi thế khi ứng tuyển vị trí lập trình viên .Net. Dưới đây là danh sách các trường đại học hàng đầu tại Việt Nam chuyên đào tạo ngành công nghệ thông tin, giúp bạn có bước đệm vững chắc cho sự nghiệp tương lai.

Khu vực

Tên trường

Ngành học

Khối tuyển sinh

Điểm chuẩn

(2024)

Học phí

(2024)

Hà Nội

Đại học Bách Khoa

Công nghệ thông tin

A00, D01

28.48 - 28.53

24.000.000 - 30.000.000 VNĐ/năm

Học viện Bưu chính Viễn thông

A00, D01

26.40

27.000.000 - 34.000.000 VNĐ/năm

Đại học FPT

A00,A01, D01, D07

21

40.000.000 - 57.400.000 VNĐ/năm

TP.Hồ Chí Minh

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHQG TPHCM)

A00,A01

27.1

35.000.000 - 140.000.000 VNĐ/năm

Đại Học Mở TPHCM

A00, A01, D01, D07

21

22.000.000 - 27.000.00 VNĐ/năm
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM là một trong những trường có tiếng trong việc đào tạo lập trình viên
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM là một trong những trường có tiếng trong việc đào tạo lập trình viên

Việc làm lập trình viên .Net là một cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn với mức lương cạnh tranh và triển vọng thăng tiến rõ ràng. Các khu vực phát triển kinh tế như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng đang có nhu cầu tuyển dụng cao. Để thành công trong lĩnh vực này, ứng viên cần có kỹ năng vững vàng về công nghệ .Net và công cụ liên quan.