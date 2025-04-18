Tuyển Lập trình viên .NET Công ty CP Công nghệ Cyber Eye làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3 - Tòa nhà Detech - Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết - Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập trình phát triển ứng dụng trên nền tảng Microsoft .NET

Tham gia nghiên cứu và phát triển các dự án trên nền .NET mô hình MVC, dotnet core

Tham gia phát triển các module, sản phẩm cho từng dự án phần mềm theo yêu cầu khách hàng.

Tham gia thực hiện theo tài liệu giải pháp và mô hình của bộ phận phân tích.

Tham gia các công đoạn tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ khi được phân công.

Tham gia các dự án thực tế cùng đội ngũ Kỹ sư có kinh nghiệm và cực kỳ đam mê, tâm huyết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết cơ bản về một vài trong số: .NET (ASP/ C#) .Net MVC/ API , JavaScript, jQuery hoặc các Js Framework, OOP, Dependency Injection, Design Patterns, Programming principles, Unit tests

CV ghi rõ các dự án đã thực hiện nếu có (có liên quan .NET)

Có tinh thần học hỏi nghiêm túc, đam mê công nghệ và hướng đến mục tiêu trở thành kỹ sư phần mềm giỏi.

Là sinh viên năm cuối chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành có liên quan..

Làm việc fulltime từ T2-T6

Tại Công ty CP Công nghệ Cyber Eye Thì Được Hưởng Những Gì

Được trực tiếp tham gia làm việc và tìm hiểu về quy trình dự án thực tế.

Được Leader hướng dẫn/hỗ trợ suốt quá trình thực tập.

Được hỗ trợ chi phí gửi xe tại trụ sở Công ty.

Được thưởng ngày Lễ, Tết, các ngày dịp sự kiện trong năm của Công ty

Được tham gia vào mọi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, sự kiện của Công ty.

Được Trưởng bộ phận xem xét đề xuất hỗ trợ chi phí từ 3 đến 5 triệu dựa trên đánh giá kết quả đánh giá trong quá trình thực tập.

Được đánh giá lên Nhân viên chính thức dựa trên kết quả thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công nghệ Cyber Eye

