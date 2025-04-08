Tuyển Lập trình viên .NET Microtec Vietnam CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 194 Tran Quang Khai, Hoan Kiem, Hanoi

Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trao đổi với khách hàng & nhóm dự án để hiểu yêu cầu & lên kế hoạch phát triển.

- Nghiên cứu tài liệu, phát triển ứng dụng & đóng góp ý tưởng để tối ưu hệ thống.

- Viết code, kiểm thử & cập nhật tài liệu sau mỗi giai đoạn phát triển.

- Tìm hiểu công nghệ mới, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu suất.

- Có cơ hội dẫn dắt dự án/module của riêng mình trong tương lai.

- Trải nghiệm toàn bộ quy trình phát triển & triển khai phần mềm để khám phá thế mạnh của bản thân.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

- 2 năm kinh nghiệm về Golang, .NET, ASP.NET Core, MVC, Web API, Entity Framework Core.

- Có kinh nghiệm phân tích thiết kế phần mềm và kiến trúc ứng dụng.

- Có kinh nghiệm về DB SQL Server, Postgres, store procedure, function.

- Thành thạo HTML, CSS, Boostrap và ngôn ngữ lập trình JavaScript.

- Chủ động, sáng tạo, giao tiếp tốt, có kỹ năng làm việc nhóm.

Bạn sẽ nổi bật hơn nếu:

- Có hiểu biết về hệ thống server-side, micro-services model, websocket.

Tại Microtec Vietnam CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Microtec Vietnam CO., LTD

