Tuyển Lập trình viên .NET HVCG Software làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 70 Triệu

Mức lương 30 - 70 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toàn Quốc

Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương 30 - 70 Triệu

- Tiếp nhận và thực hiện các yêu cầu do người quản lý phân công;

- Tham gia phân tích, phát triển, bảo trì các hệ thống doanh nghiệp ERP, Finance, HR, CRM, CMS,...

- Xây dựng các hệ thống api, microservice,...

- Tham gia các buổi study and share về công nghệ.

- Ứng viên có kinh nghiệm làm Leader/PM sẽ được bổ nhiệm.

Với Mức Lương 30 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu chuyên môn (từ 5 năm kinh nghiệm trở lên):

- Có kinh nghiêm về .NET hoặc .NET Core (Web MVC hoặc Web API).

- Có thể sử dụng tốt hệ quản trị CSDL MS SQL Server.

2. Yêu cầu chung:

- Nhu cầu công việc gắn bó lâu dài.

- Đam mê và mong muốn phát triển sự nghiệp.

- Làm việc siêng năng, trung thực, vui vẻ, hòa đồng.

- Có tinh thần trách nhiệm cao.

- Nhiệt huyết, không ngại thách thức.

- Tiếng anh giao tiếp thành thạo

- Có thể làm online/remote

Tại HVCG Software Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường năng động, sáng tạo và phát triển toàn diện, vượt trội cho từng thành viên.

- Luôn đem đến cho các thành viên những giá trị về vật chất cũng như tinh thần tương ứng với những nỗ lực đóng góp của từng thành viên.

- Được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp vể chuyên môn, nghiệp vụ, các kỹ năng mềm,... trước khi vào công việc cụ thể.

- Chính sách phúc lợi hấp dẫn: lương, thưởng, teambuilding, khám sức khỏe định kỳ, nghỉ mát,...

- Tinh thần làm hết sức – chơi hết mình, luôn nghiêm túc và hài hòa giữa công việc và niềm vui cuộc sống.

- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Quy định của Luật Lao động và của Công ty, các chính sách ngày Lễ, Tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HVCG Software

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin