Tuyển Lập trình viên .NET Công Ty TNHH Megaelec làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 1,000 USD

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Số 02, đường 7, KCN Vsip Bắc Ninh, phường Phù Chẩn, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc

- Chịu trách nhiệm về các vấn đề kỹ thuật, công nghệ tại công đoạn

- Làm các báo cáo về cải thiện, nâng cao, đánh giá chất lượng ở các công đoạn

- Điều tra, tổng hợp và làm báo cáo về các vấn đề phát sinh lỗi

- Cải tiến, giảm tối đa lỗi phát sinh tại các công đoạn

- Tham gia vào quá trình nghiên cứu, phát triển, sản xuất PCB

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/Nữ. Tốt nghiệp Đại học. Chuyên ngành Điện, Điện tử, Cơ điện tử, Tự động hóa, Hóa học

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất bảng mạch điện tử PCB

- Có thể sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn trong công việc hàng ngày

- Thành thạo kỹ năng máy tính (word, excel, powerpoint)

Công ty TNHH MegaElec – số 02, đường 7, KCN Vsip Bắc Ninh, phường Phù Chẩn, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

* Chế độ:

- Mức lương thỏa thuận hấp dẫn theo năng lực

Chế độ đãi ngộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Megaelec

