Tuyển Lập trình viên .NET Công Ty TNHH Megaelec làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên .NET Tại Công Ty TNHH Megaelec
Mức lương
500 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Số 02, đường 7, KCN Vsip Bắc Ninh, phường Phù Chẩn, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương 500 - 1,000 USD
- Chịu trách nhiệm về các vấn đề kỹ thuật, công nghệ tại công đoạn
- Làm các báo cáo về cải thiện, nâng cao, đánh giá chất lượng ở các công đoạn
- Điều tra, tổng hợp và làm báo cáo về các vấn đề phát sinh lỗi
- Cải tiến, giảm tối đa lỗi phát sinh tại các công đoạn
- Tham gia vào quá trình nghiên cứu, phát triển, sản xuất PCB
Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ. Tốt nghiệp Đại học. Chuyên ngành Điện, Điện tử, Cơ điện tử, Tự động hóa, Hóa học
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất bảng mạch điện tử PCB
- Có thể sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn trong công việc hàng ngày
- Thành thạo kỹ năng máy tính (word, excel, powerpoint)
Công ty TNHH MegaElec – số 02, đường 7, KCN Vsip Bắc Ninh, phường Phù Chẩn, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
* Chế độ:
- Mức lương thỏa thuận hấp dẫn theo năng lực
Tại Công Ty TNHH Megaelec Thì Được Hưởng Những Gì
