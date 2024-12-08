Tuyển Lập trình viên .NET CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên .NET Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 30 Đặng Thùy Trâm, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Phát triển phần mềm outsourcing
Tham gia các dự án sản phẩm cốt lõi của công ty
Phát triển các tính năng theo yêu cầu của khách hàng
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm vững kiến thức cơ bản lập trình, thành thạo .Net/Net Core
Tư duy lập trình tốt và yêu thích lập trình
Khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm
Có tinh thần trách nhiệm cao
Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm là một lợi thế.
Tư duy lập trình tốt và yêu thích lập trình
Khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm
Có tinh thần trách nhiệm cao
Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm là một lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT Thì Được Hưởng Những Gì
Xét tăng lương hàng năm, thưởng lương tháng thứ 13,các dịp lễ tết, ....
Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN)
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ
Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước
Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm
Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc
Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN)
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ
Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước
Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm
Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI