Tuyển Lập trình viên .NET CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 30 Đặng Thùy Trâm, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Phát triển phần mềm outsourcing

Tham gia các dự án sản phẩm cốt lõi của công ty

Phát triển các tính năng theo yêu cầu của khách hàng

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững kiến thức cơ bản lập trình, thành thạo .Net/Net Core

Tư duy lập trình tốt và yêu thích lập trình

Khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm

Có tinh thần trách nhiệm cao

Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương hàng năm, thưởng lương tháng thứ 13,các dịp lễ tết, ....

Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN)

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ

Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước

Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm

Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.