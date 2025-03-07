Tuyển Lập trình viên .NET Công ty trách nhiệm hữu hạn Extreme Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 31, Keangnam Landmark 72, Lô E6, Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Phát triển ứng dụng Web-based, Windows Form

- Đọc hiểu specs, phân tích yêu cầu, thiết kế và kiểm thử các tính năng

- Lam Os cho khách hàng của Nhật Bản.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có 1+ năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng Windows Form

- Có kinh nghiệm làm việc với .NET Core, NHibernate, EntityFramework, ADO.NET

- Thành thạo Git

- Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc với NoSQL, MSSQL, PostgreSQL, Micro services Architecture, Software design principles, Unit testing

- Có hiểu biết về Domain Driven Design, Azure, CI/CD, DevOps and Agile principles là lợi thế.

Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Extreme Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Review lương: 2 lần/ năm; Thưởng: 2 lần/ năm; Thưởng doanh thu dự án theo quý.

- 12 ngày nghỉ phép, 3 ngày nghỉ hè và 4 đến 5 ngày nghỉ có lương của riêng công ty/ năm.

- Tham gia hoạt động câu lạc bộ: Bóng bàn, bơi, bóng đá, đọc sách, E-sports (PES, AOE, CS, LOL)...

- Được tôn vinh nhân viên xuất sắc hàng tháng/ quý/ năm.

- Mỗi tháng sẽ có ít nhất một sự kiện dành cho nhân viên.

- Được tham gia 6 lần teambuilding trong 1 năm (theo dự án và theo section).

- Được đào tạo thêm nghiệp vụ, công nghệ mới và ngoại ngữ giao tiếp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Extreme Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin