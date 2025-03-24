Tuyển Lập trình viên .NET Công ty TNHH Tiến Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

QUẢN LÝ VÀ HỖ TRỢ NHÓM

• Quản lý nhóm nhân sự hành chính nhân sự để đảm bảo các nhiệm vụ hàng ngày được thực hiện một cách hiệu quả, hợp lý;

• Hỗ trợ và đào tạo các thành viên trong nhóm để nâng cao kỹ năng và hiệu suất làm việc;

• Theo dõi và đánh giá hiệu suất làm việc của các thành viên trong nhóm, cung cấp phản hồi và hỗ trợ để giúp họ phát triển.

QUẢN LÝ QUY TRÌNH HCNS

• Đảm bảo rằng các Quy trình hành chính nhân sự được thực hiện một cách mạch lạc và tuân thủ các quy định và chính sách của công ty;

• Phát triển và cải thiện các quy trình và thủ tục hành chính nhân sự để tối ưu hóa hiệu suất và tiết kiệm thời gian;

• Theo dõi và báo cáo về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu của Phòng Hành chính Nhân sự.

HỖ TRỢ

• Xây dựng và triển khai các chiến lược và chương trình nhân sự, các công việc của Phòng HCNS;

• Tham gia vào việc quản lý và giải quyết các vấn đề nhân sự phức tạp và nhạy cảm;

• Đại diện cho Phòng Hành chính Nhân sự khi cần thiết trong các cuộc họp hoặc sự kiện liên quan đến nhân sự.

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH LƯƠNG VÀ CÔNG CỤ QUẢN LÝ