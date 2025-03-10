Tuyển Lập trình viên .NET Công ty TNHH Digital Innovation làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,600 USD

Mức lương 700 - 1,600 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương 700 - 1,600 USD

Tham gia phân tích, thiết kế, xây dựng các dự án của công ty

Tham gia các dự án outsourcing với các tập đoàn lớn trong và ngoài nước

Nghiên cứu, học hỏi các công nghệ mới để ứng dụng vào dự án

Với Mức Lương 700 - 1,600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Digital Innovation Thì Được Hưởng Những Gì

Deal lương theo năng lực, upto 40 triệu

Mua bảo hiểm theo luật lao động

Môi trường làm việc đa quốc gia

Nhân viên mới được tham gia training từ đầu.

Thưởng các ngày lễ và thưởng nóng

Cơ hội đi onsite tại Hàn Quốc.

Môi trường làm việc trẻ trung, Team building hàng tháng, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Digital Innovation

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.