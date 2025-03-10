Tuyển Lập trình viên .NET Công ty TNHH Digital Innovation làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,600 USD

Lập trình viên .NET Công ty TNHH Digital Innovation làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,600 USD

Công ty TNHH Digital Innovation
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/06/2025
Công ty TNHH Digital Innovation

Lập trình viên .NET

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên .NET Tại Công ty TNHH Digital Innovation

Mức lương
700 - 1,600 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương 700 - 1,600 USD

Tham gia phân tích, thiết kế, xây dựng các dự án của công ty
Tham gia các dự án outsourcing với các tập đoàn lớn trong và ngoài nước
Nghiên cứu, học hỏi các công nghệ mới để ứng dụng vào dự án

Với Mức Lương 700 - 1,600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Digital Innovation Thì Được Hưởng Những Gì

Deal lương theo năng lực, upto 40 triệu
Mua bảo hiểm theo luật lao động
Môi trường làm việc đa quốc gia
Nhân viên mới được tham gia training từ đầu.
Thưởng các ngày lễ và thưởng nóng
Cơ hội đi onsite tại Hàn Quốc.
Môi trường làm việc trẻ trung, Team building hàng tháng, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Digital Innovation

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Digital Innovation

Công ty TNHH Digital Innovation

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 8 Phạm Hùng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

