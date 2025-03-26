Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam ) làm việc tại Long An thu nhập 5 - 6 Triệu

Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )

Lập trình viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )

Mức lương
5 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An:

- Tổ dân phố 5, Đường Đồng Khởi, P. Tân An, TP. BMT, Thành phố Tân An

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 5 - 6 Triệu

- Hỗ trợ các bộ phận khác cách sử dụng máy tính, thư điện tử, hệ thống quản lý hàng hóa, kiểm kê
- Chạy thông tin dữ liệu. Đảm bảo hệ thống quản lý hàng hóa và máy tính tiền hoạt động tốt
- Cập nhật đơn hàng đã được điều chỉnh từ đặt hàng tự động vào hệ thống
- Cập nhật danh sách hàng hóa vào hệ thống
- Duy trì đơn hàng (theo dõi hàng hóa đã đặt hàng)
- Cập nhật và quản lý hệ thống dữ liệu của hàng hóa
- Cập nhật và kiểm soát hàng tồn kho
- Lưu trữ các báo cáo và biểu mẫu
- Thực hiện hiệu chỉnh giá bán khi được yêu cầu, kiểm tra tính hợp lệ của biên nhận giao hàng từ nhân viên giao hàng của nhà cung cấp
- Kiểm tra hạn sử dụng sản phẩm trước khi nhận
- Kiểm đếm số lượng hàng hóa, kể cả hàng khuyến mãi, thực tế được giao so với số lượng ghi trên phiếu giao hàng.
- Phối hợp với nhân viên kiểm soát chất lượng và nhân viên ngành hàng kiểm tra chất lượng hàng hóa được giao và những giấy chứng nhận liên quan đến chất lượng hàng nhập.
- Ký xác nhận số lượng hàng thực tế nhận, thời gian nhận hàng vào phiếu giao hàng của nhà cung cấp và gởi trả một liên cho người giao hàng của nhà cung cấp, đồng thời giữ lại một liên để giao cho nhân viên nhập liệu.
- Vận chuyển hàng vào sắp xếp vào Kho theo đúng khu vực qui định. Trong quá trình vận chuyển hàng hóa phải tuyệt đối cẩn thận để tránh rơi, vỡ, rách, móp bao bì ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa.
- Giao đầy đủ phiếu giao hàng còn lại cho nhân viên nhập liệu.

Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
- Có tính tổ chức và có khả năng tuân thủ một cách chi tiết các qui trình làm việc
- Kỹ năng về số liệu
- Hiểu biết đầy đủ các hướng dẫn về An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm
- Có tinh thần trách nhiệm và tinh thần hợp tác cao
- Cẩn thận, siêng năng.
- Trung thực, năng động, sáng tạo, cầu tiến.

Tại Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam ) Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng tháng 13. Thưởng thành tích. Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật,.. chế độ ốm đau, hiếu hỉ...
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ trên toàn bộ lương, ngay trong thử việc. Chế độ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình sau 03 năm công tác.
- Khám sức khỏe định kỳ.
- Thử việc hưởng 100% lương.
- Phép 15 ngày/ năm
- Đánh giá điều chỉnh lương hàng năm.
- Tiệc nhân viên & các chương trình hoạt động gắn kết thường niên.
- Ứng viên chưa có kinh nghiệm được đào tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )

Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: MM Mega Market An Phú, Khu B, Khu Đô Thị Mới An Phú - An Khánh, đường Song Hành, Phường An Phú, Quận 2, TP. HCM, Việt Nam

