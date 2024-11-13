Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Chủ động hỏi mong muốn của khách hàng tới làm dịch vụ để hướng dẫn tới được vị trí mong muốn của khách hàng.

Quan sát thực tế của các Cố vấn dịch vụ (CVDV) để có sự điều phối khách hàng phù hợp đảm bảo đúng đối tượng CVDV thích hợp. (CVDV bảo hành, CV phụ tùng, Bảo hiểm, phụ kiện,...).

Quan sát ưu tiên thứ tự khách hàng vào làm dịch vụ để mời khách hàng tới vị trí CVDV một cách lần lượt cụ thể: Khách hàng có hẹn trước; khách hàng đến trước thì tiếp nhận trước.

Khi CVDV làm thủ tục xong với KH cần chủ động phối hợp với CVDV mời khách hàng sang phòng chờ khách hàng.

Thông báo, yêu cầu lễ tân phòng chờ khách hàng mang đồ uống theo mong muốn của khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng giao tiếp trực tiếp, qua điện thoại, có tinh thần làm việc kỷ luật, phối hợp cao.

Nắm được quy trình tiếp đón dịch vụ, chăm sóc khách hàng (được đào tạo)

Ngoại hình ưa nhìn (cao từ m6 trở lên), giao tiếp tốt.

Tại Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 7 - 8 triệu/ tháng

Hỗ trợ ăn trưa 25.000/ ngày công

Đóng BHXH theo quy định của nhà nước

Thưởng lễ tết, lương tháng 13..

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô

