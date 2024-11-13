Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô

Hành chính

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 2, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Chủ động hỏi mong muốn của khách hàng tới làm dịch vụ để hướng dẫn tới được vị trí mong muốn của khách hàng.
Quan sát thực tế của các Cố vấn dịch vụ (CVDV) để có sự điều phối khách hàng phù hợp đảm bảo đúng đối tượng CVDV thích hợp. (CVDV bảo hành, CV phụ tùng, Bảo hiểm, phụ kiện,...).
Quan sát ưu tiên thứ tự khách hàng vào làm dịch vụ để mời khách hàng tới vị trí CVDV một cách lần lượt cụ thể: Khách hàng có hẹn trước; khách hàng đến trước thì tiếp nhận trước.
Khi CVDV làm thủ tục xong với KH cần chủ động phối hợp với CVDV mời khách hàng sang phòng chờ khách hàng.
Thông báo, yêu cầu lễ tân phòng chờ khách hàng mang đồ uống theo mong muốn của khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng giao tiếp trực tiếp, qua điện thoại, có tinh thần làm việc kỷ luật, phối hợp cao.
Nắm được quy trình tiếp đón dịch vụ, chăm sóc khách hàng (được đào tạo)
Ngoại hình ưa nhìn (cao từ m6 trở lên), giao tiếp tốt.

Tại Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 7 - 8 triệu/ tháng
Hỗ trợ ăn trưa 25.000/ ngày công
Đóng BHXH theo quy định của nhà nước
Thưởng lễ tết, lương tháng 13..
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô

Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-le-tan-thu-nhap-7-8-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job248143
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KẾT NỐI VÀ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP
Tuyển Receptionist thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH KẾT NỐI VÀ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI MIỀN NAM
Tuyển Lễ Tân thu nhập 6 - 7 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai
CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI MIỀN NAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN PROPERTY VIỆT NAM
Tuyển Receptionist thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN PROPERTY VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company
Tuyển Nhân Viên Lễ Tân thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Nhân Viên Lễ Tân thu nhập 5 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Z Management
Tuyển Nhân Viên Lễ Tân thu nhập 6.5 - 7 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Z Management
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6.5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN THẮNG
Tuyển Tiếng Trung thu nhập 13 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN THẮNG
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Starfit Fitness and Yoga Thủ Đức
Tuyển Nhân Viên Lễ Tân thu nhập 5 - 5.5 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Starfit Fitness and Yoga Thủ Đức
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 5.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VẠN DẶM
Tuyển Nhân Viên Lễ Tân thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VẠN DẶM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp
Tuyển Nhân Viên Lễ Tân thu nhập Trên 4.5 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp
Hạn nộp: 27/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn Trên 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 45 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Còn 106 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KẾT NỐI VÀ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP
Tuyển Receptionist thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH KẾT NỐI VÀ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI MIỀN NAM
Tuyển Lễ Tân thu nhập 6 - 7 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai
CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI MIỀN NAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN PROPERTY VIỆT NAM
Tuyển Receptionist thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN PROPERTY VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company
Tuyển Nhân Viên Lễ Tân thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Nhân Viên Lễ Tân thu nhập 5 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Z Management
Tuyển Nhân Viên Lễ Tân thu nhập 6.5 - 7 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Z Management
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6.5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN THẮNG
Tuyển Tiếng Trung thu nhập 13 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN THẮNG
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Starfit Fitness and Yoga Thủ Đức
Tuyển Nhân Viên Lễ Tân thu nhập 5 - 5.5 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Starfit Fitness and Yoga Thủ Đức
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 5.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VẠN DẶM
Tuyển Nhân Viên Lễ Tân thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VẠN DẶM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp
Tuyển Nhân Viên Lễ Tân thu nhập Trên 4.5 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp
Hạn nộp: 27/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn Trên 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất