Tuyển Software tester Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông VNDitech làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software tester Tại Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông VNDitech
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Software tester Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Onsite Bank
Phân tích các yêu cầu. Thiết kế kế hoạch kiểm tra cho dự án
Thiết kế và thực hiện kịch bản test.
Thực hiện test tích hợp, test API, test Database, truy vấn SQL nhằm đảm bảo mục đích chất lượng cho dự án
Trao đổi, điều tra, xác minh việc khắc phục sự cố/vấn đề
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 2 năm kinh nghiệm về manual test
Có kinh nghiệm test API, test Database
Có kinh nghiệm design test case, test plan và làm tài liệu test
Có kinh nghiệm với cơ sở dữ liệu như MS SQL, MySQL, Oracle
Có kinh nghiệm phân tích và làm rõ yêu cầu từ dự án
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thanh toán.
Ưu tiên ứng viên đi làm được sớm
Tại Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông VNDitech Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực (upto 20M) ( có thể out range nếu kinh nghiệm cao )
Review lương 1 năm/ lần
Thử việc 90% lương
Lương tháng 13, thưởng dự án, thưởng đột xuất,...
Hỗ trợ vé xe onsite
Quà và thưởng tết, các ngày lễ, ngày sinh nhật
Đóng bảo hiểm sau 02 tháng thử việc theo đúng quy định của pháp luật
Du lịch 1 năm/ lần ( tùy vào tình hình của công ty ), team building ,...
Gói thưởng cho nhân viên làm việc trên 12 tháng ( trả cùng thưởng tết)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát triển kĩ năng cá nhân, cung cấp thiết bị làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông VNDitech
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
