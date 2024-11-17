Tuyển Software tester Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông VNDitech làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Software tester Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Onsite Bank

Phân tích các yêu cầu. Thiết kế kế hoạch kiểm tra cho dự án

Thiết kế và thực hiện kịch bản test.

Thực hiện test tích hợp, test API, test Database, truy vấn SQL nhằm đảm bảo mục đích chất lượng cho dự án

Trao đổi, điều tra, xác minh việc khắc phục sự cố/vấn đề

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2 năm kinh nghiệm về manual test

Có kinh nghiệm test API, test Database

Có kinh nghiệm design test case, test plan và làm tài liệu test

Có kinh nghiệm với cơ sở dữ liệu như MS SQL, MySQL, Oracle

Có kinh nghiệm phân tích và làm rõ yêu cầu từ dự án

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thanh toán.

Ưu tiên ứng viên đi làm được sớm

Tại Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông VNDitech Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực (upto 20M) ( có thể out range nếu kinh nghiệm cao )

Review lương 1 năm/ lần

Thử việc 90% lương

Lương tháng 13, thưởng dự án, thưởng đột xuất,...

Hỗ trợ vé xe onsite

Quà và thưởng tết, các ngày lễ, ngày sinh nhật

Đóng bảo hiểm sau 02 tháng thử việc theo đúng quy định của pháp luật

Du lịch 1 năm/ lần ( tùy vào tình hình của công ty ), team building ,...

Gói thưởng cho nhân viên làm việc trên 12 tháng ( trả cùng thưởng tết)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát triển kĩ năng cá nhân, cung cấp thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông VNDitech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin