Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NEWWAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NEWWAY
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NEWWAY

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NEWWAY

Mức lương
50 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Parking Zone 3, Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 50 - 100 Triệu

Là người đại diện chuyên nghiệp của Newway Realty hỗ trợ khách hàng các thông tin về sản phẩm BĐS thuộc các dự án của Vinhomes, Masteries Homes, MIK, Capital Land,...
- Tìm kiếm & CSKH tiềm năng dựa trên data khách hàng công ty cung cấp và Marketing
- Hướng dẫn KH ký kết hợp đồng và các thủ tục khác theo quy định của chủ đầu từ
- Tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng do công ty tổ chức dành riêng cho từng đối tượng

Với Mức Lương 50 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn/Trình độ chuyên môn: KHÔNG YÊU CẦU Yêu cầu kinh nghiệm: KHÔNG YÊU CẦU Ứng viên có kinh nghiệm về BĐS, tài chính, thương mại điện tử, ô tô, bảo hiểm... là một lợi thế. Nam, nữ tuổi từ 22 trở lên và có laptop cá nhân, phương tiện đi lại Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, có khả năng làm việc độc lập. Tự tin, năng động, nhiệt huyết, nhạy bén và máu lửa trong kinh doanh. Khao khát thành công, dám nghĩ, dám làm..
Trình độ học vấn/Trình độ chuyên môn: KHÔNG YÊU CẦU
Yêu cầu kinh nghiệm: KHÔNG YÊU CẦU
Ứng viên có kinh nghiệm về BĐS, tài chính, thương mại điện tử, ô tô, bảo hiểm... là một lợi thế.
Nam, nữ tuổi từ 22 trở lên và có laptop cá nhân, phương tiện đi lại
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, có khả năng làm việc độc lập.
Tự tin, năng động, nhiệt huyết, nhạy bén và máu lửa trong kinh doanh.
Khao khát thành công, dám nghĩ, dám làm..

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NEWWAY Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc tại Newway Realty - Đơn vị phân phối BĐS Cao cấp top 1 của CĐT Masteries Homes, Vinhomes, MIK, Capital...
Thu nhập hấp dẫn bao gồm: LƯƠNG CB + HOA HỒNG + THƯỞNG NÓNG
Lương thử việc: 5.000.000 đ/tháng Lương chính thức khi phát sinh doanh số: Lũy tiến 5.000.000 - 7.000.000 - 10.000.000 đ Hoa hồng không giới hạn, tự hào nằm trong top các đơn vị BĐS cao nhất hiện nay Thưởng nóng x2 x3 x4 hấp dẫn từ công ty và chủ đầu tư (30-100 triệu/căn). Nhận liền tay khi khách hàng ký HĐ mua bán
Lương thử việc: 5.000.000 đ/tháng
Lương chính thức khi phát sinh doanh số: Lũy tiến 5.000.000 - 7.000.000 - 10.000.000 đ
Hoa hồng không giới hạn, tự hào nằm trong top các đơn vị BĐS cao nhất hiện nay
Thưởng nóng x2 x3 x4 hấp dẫn từ công ty và chủ đầu tư (30-100 triệu/căn). Nhận liền tay khi khách hàng ký HĐ mua bán
Được hỗ trợ data khách net, sale chỉ việc tập trung tư vấn và chốt khách
Quỹ hàng độc quyền lớn và đa dạng nhất thị trường của các chủ đầu tư
Tạm ứng lên tới 80% hoa hồng ngay khi ký HĐMB hoặc VBTT
Hỗ trợ lên tới 100% chi phí Marketing, không giới hạn, không yêu cầu target (công ty có đội Digital MKT riêng để hỗ trợ chạy quảng cáo cho Sales)
Được tham gia khóa đào tạo Môi giới BĐS của Công ty, người đào tạo là các anh/chị TPKD/GDKD các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực BĐS
Cơ hội thăng tiến lên TPKD, GDKD ... chỉ sau 3 tháng
Đội ngủ support: Admin, MKT, Nhân sự, Kế toán,... đầy đủ, nhiệt tình, sẵn sàng hỗ trợ 24/7
Các cơ chế, quyền lợi khác dành cho nhân viên tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NEWWAY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NEWWAY

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NEWWAY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Sao biển 23-173, Vinhomes Ocean Park, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

