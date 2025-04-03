Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà 789, số 147 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Quản lý, lưu trữ hồ sơ pháp lý, công văn, giấy tờ, sổ sách hành chính và con dấu, đảm bảo việc đóng dấu công ty đúng theo quy định pháp luật và quy định của công ty;

Thực hiện luân chuyển văn bản nội bộ, CPN tài liệu, thư cho các cơ quan, khách hàng...

Thực hiện thủ tục cấp giấy phép visa đi công tác cho các phòng ban;

Lập hợp đồng, lưu trữ hợp đồng với các NCC: điện lực, nước sạch sinh hoạt, internet, bảo vệ, CPN, rác thải, máy in, máy phô tô, nước uống tinh khiết...;Thực hiện thủ tục lắp mới, gộp đồng hồ, di dời, thay đổi chủ thể, thay đổi hóa đơn...;

Đề xuất mua sắm: văn phòng phẩm, đồ dùng tạp vụ cho các địa điểm; kiểm soát sửa chữa văn phòng làm việc, máy móc, thiết bị, in ấn...

Quản lý thẻ xe nhân viên, chỗ đỗ ô tô... xe văn phòng, hỗ trợ quản lý xe chuyển hàng hóa của kho vận;

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Có 1 năm - 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

Có khả năng làm việc nhóm, hối hợp với đồng nghiệp giải quyết nhiệm vụ, giao tiếp tốt

Thành thạo vi tính văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 8,000,000 - 9,000,000

Tham gia BHXH theo quy định

Chính sách phúc lợi thưởng Lễ, Tết theo quy định công

Chính sách giảm giá khi mua các sản phẩm của công ty từ 30 - 50%

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ

