Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC CYBERUNI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC CYBERUNI
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC CYBERUNI

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC CYBERUNI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 519 Kim Mã, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Biên tập, cắt ghép, chỉnh sửa video theo kịch bản hoặc yêu cầu từ đạo diễn.
Chỉnh sửa âm thanh, lồng tiếng, thêm hiệu ứng âm thanh để tăng tính hấp dẫn.
Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành liên quan.
Kỹ năng Tiếng Anh cơ bản.
Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm CapCut, hoặc các phần mềm chỉnh sửa video khác.
Kỉ luật, trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.
Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.
Nhanh nhẹn, chủ động, có tư duy tích cực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC CYBERUNI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: 8 - 10 triệu/tháng.
Thu nhập cạnh tranh
Thưởng hiệu quả công việc: Thưởng hàng quý, thưởng Tết, thưởng KPIs dựa trên thành tích cá nhân và nhóm.
Thưởng hiệu quả công việc
Chế độ bảo hiểm đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
Chế độ bảo hiểm đầy đủ
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn trong môi trường làm việc năng động và sáng tạo.
Được đào tạo
Cơ hội thăng tiến trong công việc và phát triển sự nghiệp.
Cơ hội thăng tiến
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, được phát huy tối đa năng lực bản thân và có nhiều cơ hội thăng tiến.
Môi trường làm việc
Chế độ nghỉ phép: Nghỉ phép năm, nghỉ lễ, Tết theo quy định của công ty.
Chế độ nghỉ phép
Phúc lợi khác: Tiệc công ty, team-building, du lịch hàng năm.
Phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC CYBERUNI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC CYBERUNI

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC CYBERUNI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 519 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

