Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CTT7 - 1 khu đô thị Him Lam Vạn Phúc (đường Tố Hữu kéo dài), Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Thiết kế hệ thống Cơ điện, PCCC, Thông gió

Thuyết minh và bóc tách khối lượng Dự án.

Phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác để đảm bảo các yêu cầu về tiến độ và tính chính xác của hồ sơ;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc, Cơ điện, PCCC

Độ tuổi: 22 đến 30 tuổi

Ưu tiên có kinh nghiệm thiết kế hệ thống PCCC, Thông gió, Cơ điện, Kiến trúc, Xây dựng

Ưu tiên kinh nghiệm 1-3 năm ở lĩnh vực tương đương (Nhân sự mới ra trường có thể phỏng vấn với vai trò thực tập/ học việc có lương)

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Word, Excel và phần mềm Auto Cad. Thành thạo Revit là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12 - 16 triệu/tháng

Thưởng hiệu suất theo quý, thưởng kết quả kinh doanh cuối năm, lương tháng 13, thưởng Tết âm lịch và thưởng các dịp lễ khác

Chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ

Xét tăng lương hàng năm, cơ hội thăng tiến

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Chế độ du lịch, nghỉ mát 2 - 3 đợt/ năm theo kết quả kinh doanh của Công ty

Hỗ trợ nhân viên có hoàn cảnh khó khăn

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin