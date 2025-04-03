Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: CTT7
- 1 khu đô thị Him Lam Vạn Phúc (đường Tố Hữu kéo dài), Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Thiết kế hệ thống Cơ điện, PCCC, Thông gió
Thuyết minh và bóc tách khối lượng Dự án.
Phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác để đảm bảo các yêu cầu về tiến độ và tính chính xác của hồ sơ;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc, Cơ điện, PCCC
Độ tuổi: 22 đến 30 tuổi
Ưu tiên có kinh nghiệm thiết kế hệ thống PCCC, Thông gió, Cơ điện, Kiến trúc, Xây dựng
Ưu tiên kinh nghiệm 1-3 năm ở lĩnh vực tương đương (Nhân sự mới ra trường có thể phỏng vấn với vai trò thực tập/ học việc có lương)
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Word, Excel và phần mềm Auto Cad. Thành thạo Revit là 1 lợi thế.
Độ tuổi: 22 đến 30 tuổi
Ưu tiên có kinh nghiệm thiết kế hệ thống PCCC, Thông gió, Cơ điện, Kiến trúc, Xây dựng
Ưu tiên kinh nghiệm 1-3 năm ở lĩnh vực tương đương (Nhân sự mới ra trường có thể phỏng vấn với vai trò thực tập/ học việc có lương)
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Word, Excel và phần mềm Auto Cad. Thành thạo Revit là 1 lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 12 - 16 triệu/tháng
Thưởng hiệu suất theo quý, thưởng kết quả kinh doanh cuối năm, lương tháng 13, thưởng Tết âm lịch và thưởng các dịp lễ khác
Chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ
Xét tăng lương hàng năm, cơ hội thăng tiến
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Chế độ du lịch, nghỉ mát 2 - 3 đợt/ năm theo kết quả kinh doanh của Công ty
Hỗ trợ nhân viên có hoàn cảnh khó khăn
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật
Thưởng hiệu suất theo quý, thưởng kết quả kinh doanh cuối năm, lương tháng 13, thưởng Tết âm lịch và thưởng các dịp lễ khác
Chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ
Xét tăng lương hàng năm, cơ hội thăng tiến
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Chế độ du lịch, nghỉ mát 2 - 3 đợt/ năm theo kết quả kinh doanh của Công ty
Hỗ trợ nhân viên có hoàn cảnh khó khăn
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI