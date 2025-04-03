Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tân Phú Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Tân Phú Việt Nam
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 246 Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Sản phẩm kinh doanh: gia dụng inochi
Khách hàng B2B
Chăm sóc và phát triển khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới mảng quà tặng doanh nghiệp: quà tặng CBNV, quà tặng khuyến mại.
Hỗ trợ kinh doanh, làm hồ sơ, chứng từ.
Thỏa thuận và ký kết hợp đồng với khách hàng theo chính sách của Công ty.
Hỗ trợ tư vấn giải pháp sản phẩm tới khách hàng.
Theo dõi và triển khai các nội dung kinh doanh với bộ phận kho, cung ứng, nhà máy.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Tân Phú Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
