Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tân Phú Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Sản phẩm kinh doanh: gia dụng inochi

Khách hàng B2B

Chăm sóc và phát triển khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới mảng quà tặng doanh nghiệp: quà tặng CBNV, quà tặng khuyến mại.

Hỗ trợ kinh doanh, làm hồ sơ, chứng từ.

Thỏa thuận và ký kết hợp đồng với khách hàng theo chính sách của Công ty.

Hỗ trợ tư vấn giải pháp sản phẩm tới khách hàng.

Theo dõi và triển khai các nội dung kinh doanh với bộ phận kho, cung ứng, nhà máy.