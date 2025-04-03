Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN LASANTE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN LASANTE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LASANTE VIỆT NAM

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LASANTE VIỆT NAM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: D24, Khu đô thị Geleximco D, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hỗ trợ khách hàng sau khi mua sản phẩm: Giải đáp thắc mắc về sản phẩm, hỗ trợ qua điện thoại, email hoặc trực tuyến.
Giải quyết khiếu nại và các vấn đề phát sinh: Tiếp nhận và xử lý khiếu nại nhanh chóng, như thay thế sản phẩm hoặc hoàn tiền, đảm bảo khách hàng hài lòng và duy trì mối quan hệ tốt.
Duy trì liên lạc và cập nhật thông tin: Theo dõi sự hài lòng của khách hàng qua email, điện thoại; Cung cấp thông tin về sản phẩm mới và chương trình khuyến mại
Xây dựng mối quan hệ lâu dài: Chăm sóc khách hàng VIP với ưu đãi đặc biệt, khuyến khích giới thiệu sản phẩm qua chương trình giới thệu
Quản lý dữ liệu khách hàng: Cập nhật thông tin khách hàng và theo dõi lịch sử giao dịch, phân loại khách hàng để đưa ra chiến dịch chăm sóc hiệu quả.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH (chấp nhận sinh viên đang chờ bằng)
Có tinh thần, thái độ làm việc tốt, nắm bắt và hiểu sản phẩm của công ty, ưu tiên những bạn có hiểu biết về chăn ga gối
Có sự cầu tiến, kiên trì trong công việc
Ưu tiên những bạn có kinh nghiệm sale, telesale, chăm sóc…

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LASANTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: 8-10tr + thưởng +chuyên cần. Up to 10-12tr
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện và bình đẳng.
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động và các chế độ thưởng trong các dịp lễ tết, thưởng hàng năm, du lịch,... theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LASANTE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LASANTE VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN LASANTE VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhà số 03 ngách 21 ngõ 28 đường Ỷ La, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

