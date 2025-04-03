Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 179 Trường Chinh, Thanh Xuân, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Nhận thông tin học viên/khách hàng từ bộ phận marketing, phân chia và lọc danh sách khách hàng tiềm năng ( Tùy thời điểm phân bổ từ 70-100% khách hàng ấm/nóng).
Liên hệ, giới thiệu sản phẩm phù hợp đến với nhu cầu của học viên/khách hàng qua kênh chat/ điện thoại ( Chat 70%, Telesales 30%).
Hỗ trợ tìm kiếm, mở rộng tệp học viên/khách hàng tiềm năng.
Hỗ trợ học viên/khách hàng trong quá trình theo học tại trung tâm. Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với học viên/khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Sales/ Telesales/ CSKH từ 6 tháng trở lên.
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, tư duy nhạy bén.
Có định hướng phát triển ở mảng kinh doanh.
Có thể đi làm full-time, có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000VNĐ - 18.000.000VNĐ.
Đóng đầy đủ BHXH, BHYT.
Hưởng 12 ngày phép/năm và các quyền lợi theo quy định của Luật lao động hiện hành.
Nghỉ lễ theo lịch quốc gia (Tết dương lịch, 30/4, 01/5, 02/9, ...).
Hưởng đầy đủ các chế độ Công Đoàn (Thưởng lễ Tết, Tết dương lịch, 08/3, 30/4, 01/5, 02/9, 20/10, 20/11 ...).
Đa dạng các hoạt động giúp gắn kết nội bộ, event hàng tuần (Happy Friday), event nội bộ (08/03, 20/10, sinh nhật tháng, Noel,…), du lịch, team building của Trung tâm và Tập đoàn HBR Holdings.
Được training bài bản và chuyên môn theo các Module độc quyền chuyên sâu của trung tâm, công ty.
Công ty thường xuyên có các cơ hội nghề nghiệp mới, ưu tiên và khuyến khích nhân sự nội bộ để phát triển kỹ năng và thăng tiến sự nghiệp.
Cơ hội học tập, cập nhật và nắm bắt các xu hướng mới nhất về AI (trí tuệ nhân tạo), marketing, kinh doanh, nhân sự, đào tạo.
Miễn phí 100% các khoá học tại Trường doanh nhân HBR.
Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa học tại IELTS LangGo.
Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100tr (Khóa đào tạo nội bộ tại Trường Doanh nhân HBR và Gói chính sách đào tạo bên ngoài).
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội trở thành Leader teamsize 5 - 8 nhân sự.
Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp.
Sử dụng thư viện công ty với đa dạng các đầu sách về kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản lý, kỹ năng sống,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 số 201 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

