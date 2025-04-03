Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần PayPay làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty cổ phần PayPay
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Công ty cổ phần PayPay

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty cổ phần PayPay

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 34 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, HN, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thu thập, phân tích yêu cầu nghiệp vụ từ khách hàng, các phòng ban liên quan thông qua phỏng vấn, khảo sát và nghiên cứu tài liệu.
Xây dựng và quản lý tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS, BRD), tài liệu quy trình nghiệp vụ (BPMN, Use Case, User Story...) đảm bảo tính rõ ràng, đầy đủ và dễ hiểu.
Phối hợp với các nhóm phát triển (Dev, QA, UI/UX) để đảm bảo sản phẩm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, hỗ trợ trong quá trình thiết kế hệ thống và tối ưu trải nghiệm người dùng.
Hỗ trợ kiểm thử sản phẩm, nghiệm thu tính năng trước khi bàn giao bằng cách viết test case, tham gia kiểm thử UAT và phản hồi lỗi.
Đào tạo, hướng dẫn người dùng sử dụng hệ thống, tạo tài liệu hướng dẫn và hỗ trợ sau triển khai.
Theo dõi, phân tích hiệu quả của hệ thống, tiếp nhận phản hồi từ người dùng và đề xuất cải tiến để tối ưu quy trình nghiệp vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
Đóng vai trò trung gian giữa các bên liên quan để đảm bảo thông tin được truyền đạt chính xác và hiệu quả.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, Hệ thống thông tin, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Có từ 1-3 năm kinh nghiệm trong vai trò Business Analyst hoặc các vị trí liên quan trong lĩnh vực công nghệ.
Hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm (Agile/Scrum, Waterfall...)
Thành thạo các công cụ hỗ trợ BA như Jira, Confluence, Visio, Figma, Balsamiq, Draw.io...
Có kiến thức về SQL, khả năng truy vấn dữ liệu là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp, phân tích, giải quyết vấn đề tốt, khả năng làm việc nhóm hiệu quả.
Khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh, giao tiếp cơ bản là một lợi thế.
Tư duy logic, kỹ năng viết tài liệu mạch lạc, dễ hiểu.

Tại Công ty cổ phần PayPay Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo đúng năng lực: 10,000,000 - 20,000,000 VND/tháng
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến lên vị trí team leader, quản lý.
Cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới, làm việc trong môi trường startup/công nghệ năng động
Ghi nhận thành tích, tăng lương và thưởng kịp thời.
Chế độ bảo hiểm đầy đủ, nghỉ phép theo quy định
Thưởng Lễ Tết, 30/4; 1/ 5; 2/9…. (theo tình hình hoạt động thực tế của Công ty)
Sinh nhật, ốm đau, sinh con, ma chay, hiếu hỉ theo mức quy định của Công ty.
Teambuilding, nghỉ mát….. (theo tình hình hoạt động thực tế của Công ty)
Được tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức: kĩ năng mềm, nâng cao trình độ chuyên môn…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần PayPay

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần PayPay

Công ty cổ phần PayPay

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 72/2023 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

