Tuyển Thực tập sinh Super Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Super Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Super Game
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
Super Game

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Super Game

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa New Skyline Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Tìm hiểu nghiệp vụ và yêu cầu, thiết kế các kịch bản danh sách kiểm thử.
Lên kế hoạch, tiến hành các công đoạn kiểm thử sản phẩm theo phương án đã định.
Đảm bảo chất lượng của game đúng với tiêu chuẩn của công ty.
Đảm bảo game tuân thủ chính sách phát hành của App Store và Google Play.
Tham gia xây dựng, giám sát, phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo bảo chất lượng dự án.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có niềm yêu thích game mobile, đặc biệt là game Puzzle hoặc các trò chơi có yếu tố giải đố..
game Puzzle hoặc các trò chơi có yếu tố giải đố
Ưu tiên có nền tảng ngành công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan.
Làm việc fulltime, có linh động 1-2 buổi/ tuần nếu các bạn vướng lịch học.
Năng động, sáng tạo, hòa đồng, ham học hỏi.
Cẩn thận, tỉ mỉ, kiên nhẫn.
Chăm chỉ, cầu toàn và giao tiếp tốt.
Có thể đọc hiểu tài liệu tiếng Anh cơ bản.

Tại Super Game Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội trở thành nhân sự chính thức sau quá trình đào tạo.
Cơ hội được đào tạo chuyên sâu về tester từ chuyên gia trong ngành.
Hỗ trợ: 2.000.000Đ - 4.000.000Đ (Thương lượng theo năng lực)
Phụ cấp gửi xe.
Môi trường làm việc sáng tạo, hỗ trợ phát triển sự nghiệp.
Sau đào tạo được tham gia trực tiếp vào các dự án game thực tế, có cơ hội thể hiện năng lực.
Môi trường làm việc trẻ, năng động; khuyến khích sự sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Super Game

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Super Game

Super Game

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa New Skyline, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

