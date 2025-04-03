Tuyển Thực tập sinh Super Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa New Skyline Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Tìm hiểu nghiệp vụ và yêu cầu, thiết kế các kịch bản danh sách kiểm thử.

Lên kế hoạch, tiến hành các công đoạn kiểm thử sản phẩm theo phương án đã định.

Đảm bảo chất lượng của game đúng với tiêu chuẩn của công ty.

Đảm bảo game tuân thủ chính sách phát hành của App Store và Google Play.

Tham gia xây dựng, giám sát, phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo bảo chất lượng dự án.

Có niềm yêu thích game mobile, đặc biệt là game Puzzle hoặc các trò chơi có yếu tố giải đố..

Ưu tiên có nền tảng ngành công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan.

Làm việc fulltime, có linh động 1-2 buổi/ tuần nếu các bạn vướng lịch học.

Năng động, sáng tạo, hòa đồng, ham học hỏi.

Cẩn thận, tỉ mỉ, kiên nhẫn.

Chăm chỉ, cầu toàn và giao tiếp tốt.

Có thể đọc hiểu tài liệu tiếng Anh cơ bản.

Tại Super Game Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội trở thành nhân sự chính thức sau quá trình đào tạo.

Cơ hội được đào tạo chuyên sâu về tester từ chuyên gia trong ngành.

Hỗ trợ: 2.000.000Đ - 4.000.000Đ (Thương lượng theo năng lực)

Phụ cấp gửi xe.

Môi trường làm việc sáng tạo, hỗ trợ phát triển sự nghiệp.

Sau đào tạo được tham gia trực tiếp vào các dự án game thực tế, có cơ hội thể hiện năng lực.

Môi trường làm việc trẻ, năng động; khuyến khích sự sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Super Game

