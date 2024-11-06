Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 55 Triệu

Mức lương 5 - 55 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 - 7 Nguyễn Văn Linh, Long Biên

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

- Đảm bảo an ninh về con người (nhân viên và khách hàng) và an ninh tài sản tại siêu thị

- Giám sát các thiết bị phòng cháy chữa cháy, cửa thoát hiểm, cửa ra vào, hệ thống camera, hệ thống báo động, báo nhiệt

- Tham gia kiểm tra việc xuất và nhập hàng hóa

- Kiểm soát và phòng chống thất thoát tại thu ngân và các quầy trong cửa hàng

- Các công việc khác theo phân công của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

- Ứng viên tốt nghiệp Trung cấp trở lên

- Tốt nghiệp trường nghiệp vụ an ninh hoặc cứu hỏa/ bộ đội/ công an xuất ngũ (là một lợi thế)

- Nghiêm túc, trung thực, có tinh thần trách nhiệm

Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Lương cơ bản (Cạnh tranh) + phụ cấp (ăn trưa) + thưởng theo quy định Công ty

15 ngày nghỉ phép có lương

Được review lương hàng năm

Có cơ hội được đào tạo , thi tay nghề và được thăng tiến ở vị trí cao hơn

Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển

