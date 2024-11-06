Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 55 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Mức lương
5 - 55 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 5
- 7 Nguyễn Văn Linh, Long Biên
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 5 - 55 Triệu
- Đảm bảo an ninh về con người (nhân viên và khách hàng) và an ninh tài sản tại siêu thị
- Giám sát các thiết bị phòng cháy chữa cháy, cửa thoát hiểm, cửa ra vào, hệ thống camera, hệ thống báo động, báo nhiệt
- Tham gia kiểm tra việc xuất và nhập hàng hóa
- Kiểm soát và phòng chống thất thoát tại thu ngân và các quầy trong cửa hàng
- Các công việc khác theo phân công của quản lý
Với Mức Lương 5 - 55 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ứng viên tốt nghiệp Trung cấp trở lên
- Tốt nghiệp trường nghiệp vụ an ninh hoặc cứu hỏa/ bộ đội/ công an xuất ngũ (là một lợi thế)
- Nghiêm túc, trung thực, có tinh thần trách nhiệm
Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Lương cơ bản (Cạnh tranh) + phụ cấp (ăn trưa) + thưởng theo quy định Công ty
15 ngày nghỉ phép có lương
Được review lương hàng năm
Có cơ hội được đào tạo , thi tay nghề và được thăng tiến ở vị trí cao hơn
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
