Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM - NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SẢN PHẨM THỊT HÀ NỘI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 16 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM - NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SẢN PHẨM THỊT HÀ NỘI Pro Company
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Mức lương
15 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 15 - 16 Triệu

Làm việc trực tiếp tại các siêu thị tại khu vực Hà Nội (BigC, AEON, Topmarkets, Go!, lotte Mart, BRG Mart, Lanchi, Winmart, Mega, Coop, Fuji, Tmart, Đức Thành..) được phân công để chăm sóc, trưng bày và tư vấn bán hàng.
Làm việc trực tiếp tại các siêu thị tại khu vực Hà Nội
BigC, AEON, Topmarkets, Go!, lotte Mart, BRG Mart, Lanchi, Winmart, Mega, Coop, Fuji, Tmart, Đức Thành..
Đảm bảo hàng luôn được trưng bày đầy đủ trên kệ và giá tại các vị trí thuận lợi.
Am hiểu về sản phẩm, dịch vụ của Công ty, liên tục cập nhật chính sách sản phẩm, chương trình khuyến mãi của công ty để truyền đạt thông tin đến khách hàng.
Theo dõi bán hàng, hàng tồn của từng siêu thị. Cập nhật báo cáo bán hàng hằng ngày theo yêu cầu của quản lý.
Phản hồi kịp thời với công ty về tình trạng hàng hóa của siêu thị.

Với Mức Lương 15 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên NAM, NỮ tốt nghiệp ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TẤT CẢ CÁC CHUYÊN NGÀNH.
NAM,
NỮ
ĐẠI HỌC
CAO ĐẲNG
.
- Trung thực, khoẻ mạnh, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.
- Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.
- Năng động, hoạt bát và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM - NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SẢN PHẨM THỊT HÀ NỘI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: (trả đủ 100% ngay sau khi nhận việc).
+ Đại học: 8.280.000đ/ tháng.
+ Cao đẳng: 7.280.000đ/ tháng.
- Phụ cấp tiền ăn: 600.000đ/tháng.
- Thưởng hàng tháng (trao đổi chi tiết khi phỏng vấn).
- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo chuyên nghiệp.
- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng lên các vị trí Nhân viên kinh doanh, quản lý kinh doanh.
- Đóng các khoản bảo hiểm ngay sau khi nhận việc.
- Khám chữa bệnh theo yêu cầu =< 20.000.000đ/năm.
- Khám bệnh định kì miễn phí theo quy định công ty 1 lần/năm.
- Xét duyệt tăng lương hàng năm.
- Có 12 ngày/ 1 năm nghỉ phép hưởng lương.
- Lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM - NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SẢN PHẨM THỊT HÀ NỘI Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM - NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SẢN PHẨM THỊT HÀ NỘI Pro Company

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN-B3 KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

