Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị thu nhập 6 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1/1 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh,, Tân Phú ...và 19 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Hỗ trợ khách hàng vị trí những sản phẩm, tư vấn và giới thiệu sản phẩm.

- Duy trì không gian làm việc sạch sẽ và sắp xếp hàng hóa theo thứ tự đã được quy định nhóm

- Hỗ trợ và làm việc với các thành viên khác trong để đảm bảo hoạt động của cửa hàng diễn ra thuận lợi

- Các công việc khác sẽ được phân công theo Cửa hàng Trưởng

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trên 18 tuổi

- Có khả năng giao tiếp lưu loát

- Có kinh nghiệm bán hàng là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH CÚC TÂY TRADING Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH, BHYT theo đúng quy định của Nhà nước.

- Chế độ phúc lợi : theo chính sách nội bộ

- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong quá trình làm việc.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả.

- Cơ hội thăng tiến nhanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÚC TÂY TRADING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.