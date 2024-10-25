Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị thu nhập 6 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH CÚC TÂY TRADING
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 1/1 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh,, Tân Phú ...và 19 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
- Hỗ trợ khách hàng vị trí những sản phẩm, tư vấn và giới thiệu sản phẩm.
- Duy trì không gian làm việc sạch sẽ và sắp xếp hàng hóa theo thứ tự đã được quy định nhóm
- Hỗ trợ và làm việc với các thành viên khác trong để đảm bảo hoạt động của cửa hàng diễn ra thuận lợi
- Các công việc khác sẽ được phân công theo Cửa hàng Trưởng
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trên 18 tuổi
- Có khả năng giao tiếp lưu loát
- Có kinh nghiệm bán hàng là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH CÚC TÂY TRADING Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia BHXH, BHYT theo đúng quy định của Nhà nước.
- Chế độ phúc lợi : theo chính sách nội bộ
- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong quá trình làm việc.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả.
- Cơ hội thăng tiến nhanh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÚC TÂY TRADING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
