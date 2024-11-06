Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng FAMILY FOODS MARKET làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 7 Triệu

Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng FAMILY FOODS MARKET làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 7 Triệu

FAMILY FOODS MARKET
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
FAMILY FOODS MARKET

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại FAMILY FOODS MARKET

Mức lương
Đến 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1, tòa 24T3 Hapulico Thanh Xuân Complex, số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Đến 7 Triệu

Chào đón và phục vụ khách hàng tại cửa hàng.
Tư vấn sản phẩm, hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu.
Kiểm tra hàng hóa, sắp xếp hàng hóa lên kệ, đảm bảo hàng hóa luôn được trưng bày đẹp mắt và đầy đủ.
Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Thực hiện các nghiệp vụ bán hàng như thanh toán, đóng gói sản phẩm.
Vệ sinh và giữ gìn vệ sinh cửa hàng.
Sàng lọc hàng hóa, xử lý hàng hóa theo quy trình.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Đến 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm , được đào tạo bài bản.
Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm.
Có thái độ cực, niềm tin với khách hàng.
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.
Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.
Nhanh chóng, hoạt bát, năng động.
Ưu tiên ứng viên có thời gian hoạt động, không còn đi học

Tại FAMILY FOODS MARKET Thì Được Hưởng Những Gì

X3 lương ngày lễ, tết
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện.
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FAMILY FOODS MARKET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

FAMILY FOODS MARKET

FAMILY FOODS MARKET

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ban-hang-sieu-thi-thu-nhap-toi-7-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job243908
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Thu Ngân thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM
Tuyển Cửa Hàng Trưởng thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Tuyển Nhân Viên Xử Lý Đơn Hàng thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Tuyển Dự Án thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÚC TÂY TRADING
Tuyển Cửa Hàng Trưởng thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH CÚC TÂY TRADING
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phân Phối KBT
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Online thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Phân Phối KBT
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Thái Nguyên
CÔNG TY TNHH TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 27/12/2024
Thái Nguyên Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Thương Mại Lotte Việt Nam - Chi Nhánh Quận Ba Đình
Tuyển Nhân Viên Thu Ngân thu nhập 7 - 7.3 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Thương Mại Lotte Việt Nam - Chi Nhánh Quận Ba Đình
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 7.3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Thu Ngân thu nhập 8 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Thu Ngân thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM
Tuyển Cửa Hàng Trưởng thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Tuyển Nhân Viên Xử Lý Đơn Hàng thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Tuyển Dự Án thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÚC TÂY TRADING
Tuyển Cửa Hàng Trưởng thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH CÚC TÂY TRADING
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phân Phối KBT
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Online thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Phân Phối KBT
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Thái Nguyên
CÔNG TY TNHH TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 27/12/2024
Thái Nguyên Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Thương Mại Lotte Việt Nam - Chi Nhánh Quận Ba Đình
Tuyển Nhân Viên Thu Ngân thu nhập 7 - 7.3 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Thương Mại Lotte Việt Nam - Chi Nhánh Quận Ba Đình
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 7.3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Thu Ngân thu nhập 8 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất