Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng FAMILY FOODS MARKET làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 7 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1, tòa 24T3 Hapulico Thanh Xuân Complex, số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chào đón và phục vụ khách hàng tại cửa hàng.

Tư vấn sản phẩm, hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Kiểm tra hàng hóa, sắp xếp hàng hóa lên kệ, đảm bảo hàng hóa luôn được trưng bày đẹp mắt và đầy đủ.

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Thực hiện các nghiệp vụ bán hàng như thanh toán, đóng gói sản phẩm.

Vệ sinh và giữ gìn vệ sinh cửa hàng.

Sàng lọc hàng hóa, xử lý hàng hóa theo quy trình.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm , được đào tạo bài bản.

Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm.

Có thái độ cực, niềm tin với khách hàng.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Nhanh chóng, hoạt bát, năng động.

Ưu tiên ứng viên có thời gian hoạt động, không còn đi học

Quyền Lợi Được Hưởng

X3 lương ngày lễ, tết

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện.

Được đào tạo các kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

