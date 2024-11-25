Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 511 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội, Hà Đông, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

Địa điểm làm việc:

Số 43 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội

Số 511 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội

Thời gian làm việc: Luân chuyển 8 tiếng/ca, tuần nghỉ 01 ngày theo sự sắp xếp của Quản lý chi nhánh

– Tiếp đón khách hàng tại Chi nhánh hoặc qua email, điện thoại.

- Tư vấn cho khách hàng thông tin về sản phẩm, các chính sách bán hàng và chương trình khuyến mại đang áp dụng.

- Hướng dẫn khách hàng thực hiện thủ tục thanh toán và nhận hàng.

- Thực hiện công việc khác theo sự phân công trực tiếp của Trưởng Bộ phận.

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ - Ngoại hình ưa nhìn. Có ít nhất 1 đến 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực bán lẻ IT, điện máy, điện lạnh … là một lợi thế.

- Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên (Ưu tiên chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Quản trị Kinh doanh, Marketing, …)

- Có kiến thức về các sản phầm công nghệ thông tin, IT

- Đam mê kinh doanh, khả năng giao tiếp và thuyết phục hiệu quả.

- Có khả năng làm việc theo ca và chịu được áp lực công việc.

LIÊN HỆ:

Anh/chị vui lòng gửi CV đầy đủ về quá trình học tập, công tác, khả năng, năng lực bản thân về địa chỉ email hoặc xem thông tin tại website của công ty.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức thu nhập: 12.000.000 đ – 13.000.000 đ

– Chính sách lương, thưởng, BHXH, Chế độ phúc lợi tốt, đồng nghiệp thân thiện

– Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh năm.

– Thưởng các ngày Lễ lớn: Tết, 30/4, 2/9....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin