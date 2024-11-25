Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
- Hà Nội: Số 511 Quang Trung
- Hà Đông
- Hà Nội, Hà Đông, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 12 - 13 Triệu
Địa điểm làm việc:
Số 43 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
Số 511 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội
Thời gian làm việc: Luân chuyển 8 tiếng/ca, tuần nghỉ 01 ngày theo sự sắp xếp của Quản lý chi nhánh
– Tiếp đón khách hàng tại Chi nhánh hoặc qua email, điện thoại.
- Tư vấn cho khách hàng thông tin về sản phẩm, các chính sách bán hàng và chương trình khuyến mại đang áp dụng.
- Hướng dẫn khách hàng thực hiện thủ tục thanh toán và nhận hàng.
- Thực hiện công việc khác theo sự phân công trực tiếp của Trưởng Bộ phận.
Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên (Ưu tiên chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Quản trị Kinh doanh, Marketing, …)
- Có kiến thức về các sản phầm công nghệ thông tin, IT
- Đam mê kinh doanh, khả năng giao tiếp và thuyết phục hiệu quả.
- Có khả năng làm việc theo ca và chịu được áp lực công việc.
LIÊN HỆ:
Anh/chị vui lòng gửi CV đầy đủ về quá trình học tập, công tác, khả năng, năng lực bản thân về địa chỉ email hoặc xem thông tin tại website của công ty.
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
– Chính sách lương, thưởng, BHXH, Chế độ phúc lợi tốt, đồng nghiệp thân thiện
– Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh năm.
– Thưởng các ngày Lễ lớn: Tết, 30/4, 2/9....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
