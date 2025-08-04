Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HTC GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 13 Triệu

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

Phụ trách các công việc hành chính

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp Đại học (Có Bằng Tốt nghiệp,hoặc giấy chứng nhận tôt nghiệp tạm thời)

Nữ, dưới 30t

Ngoại ngữ: tiếng Nhật N3

Nhanh nhẹn hoạt bát

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo từ đầu

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HTC GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định.

Làm việc từ 8h - 16h30, thứ 7 nghỉ cách tuần

Ăn trưa ở nhà ăn công ty

Phụ cấp N3: 900k/tháng, N4: 600k/tháng,

Toeic dưới 550đ: 600k/tháng, Dưới 730đ: 900k/tháng, Từ 730đ: 1,2tr/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HTC GLOBAL

