Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HTC GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HTC GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/09/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HTC GLOBAL

Tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HTC GLOBAL

Mức lương
12 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

Phụ trách các công việc hành chính

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp Đại học (Có Bằng Tốt nghiệp,hoặc giấy chứng nhận tôt nghiệp tạm thời)
Nữ, dưới 30t
Ngoại ngữ: tiếng Nhật N3
Nhanh nhẹn hoạt bát
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo từ đầu

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HTC GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định.
Làm việc từ 8h - 16h30, thứ 7 nghỉ cách tuần
Ăn trưa ở nhà ăn công ty
Phụ cấp N3: 900k/tháng, N4: 600k/tháng,
Toeic dưới 550đ: 600k/tháng, Dưới 730đ: 900k/tháng, Từ 730đ: 1,2tr/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HTC GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HTC GLOBAL

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HTC GLOBAL

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 5B, Đường Phổ Quang, P.2, Quận Tân Bình, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

