Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam
- Hà Nội: Tòa nhà The Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 13 Triệu
Kiểm tra, rà soát hóa đơn, chứng từ đầu vào, đầu ra để đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp và chính xác theo quy định.
Hạch toán và ghi nhận các khoản thuế vào sổ kế toán đúng hạn.
Lập tờ khai thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, và các loại thuế khác theo quy định.
Nộp báo cáo thuế định kỳ theo quy định của cơ quan thuế và công ty.
Chuẩn bị các tài liệu phục vụ cho việc quyết toán thuế hàng năm.
Đối chiếu số liệu thuế với sổ sách kế toán, điều chỉnh khi có sự chênh lệch.
Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hạch toán thuế và giải quyết khi có yêu cầu từ cơ quan thuế.
Cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết trong quá trình thanh kiểm tra, quyết toán thuế.
Đề xuất các giải pháp tối ưu hóa thuế theo quy định pháp luật và nhu cầu của công ty.
Thường xuyên cập nhật các thông tư, nghị định mới về thuế để đảm bảo tuân thủ đúng quy định.
Hỗ trợ và tư vấn cho các phòng ban khác liên quan đến các vấn đề thuế.
Tham gia lên Báo cáo tài chính
Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về Thuế
Tư duy tốt về số liệu
Sử dụng tốt phần mềm misa
ưu tiên ứng viên đã làm cho các đơn vị thương mại, sản xuất
Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe hàng tháng: 810.000đ/tháng
Phụ cấp thâm niên.
Thời gian nhận lương: từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 hàng tháng.
Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc.
Xét duyệt tăng lương vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm.
Đóng bảo hiểm full lương cơ bản.
12 ngày phép năm.
Các ngày nghỉ phép, nghỉ lễ có lương theo quy định của nhà nước.
Lương tháng 13.
Thưởng các ngày Lễ.
Thưởng kinh doanh.
Thưởng lương hiệu suất vào cuối năm.
Tham gia các hoạt động, sự kiện, du lịch hàng năm của công ty.
Khám sức khỏe định kì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
