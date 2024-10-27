Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 6 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE

Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 316 nguyễn tất thành, p tân lập , tp buôn ma thuột, tỉnh đắk lắk, TP Buôn Ma Thuột ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

- Tiếp nhận thông tin và danh sách khách hàng từ phòng Marketing
- Tư vấn, bán hàng online qua fanpage,.. và trực tiếp tại tại cửa hàng
- Chăm sóc khách hàng cũ, khách hàng thân thiết
- Vệ sinh, bảo quản hàng hóa tại Showrooms
- Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có laptop để làm việc
- Có khả năng giao tiếp tốt, khả năng xử lý tình huống phát sinh
- Chăm chỉ, siêng năng, trung thực, đam mê kinh doanh
- Làm việc xoay ca linh hoạt:
+ Ca 1: từ 8h-17h (nghỉ 60p)
+ Ca 2: từ 13h-21h (nghỉ 60p)

Tại CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: lương cơ bản + thưởng + hoa hồng/ sản phẩm (6-15 triệu+ có thể cao hơn tùy theo năng lực ứng viên)
- Thử việc 1 tháng
- Tháng được nghỉ 3 ngày
- Cơ hội thăng tiến lên Cửa hàng trưởng, Trưởng nhóm sau 3-6 tháng làm việc
- Làm việc tại Showrooms không đi thị trường, được cung cấp data khách hàng, được cấp sim điện thoại.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN,... các chế độ khác theo luật định
- Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, máy lạnh.
- Teambuilding, du lịch hàng năm (Tùy chính sách hàng năm)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 430 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, Tp HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

