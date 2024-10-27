Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 6 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 316 nguyễn tất thành, p tân lập , tp buôn ma thuột, tỉnh đắk lắk, TP Buôn Ma Thuột ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

- Tiếp nhận thông tin và danh sách khách hàng từ phòng Marketing

- Tư vấn, bán hàng online qua fanpage,.. và trực tiếp tại tại cửa hàng

- Chăm sóc khách hàng cũ, khách hàng thân thiết

- Vệ sinh, bảo quản hàng hóa tại Showrooms

- Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có laptop để làm việc

- Có khả năng giao tiếp tốt, khả năng xử lý tình huống phát sinh

- Chăm chỉ, siêng năng, trung thực, đam mê kinh doanh

- Làm việc xoay ca linh hoạt:

+ Ca 1: từ 8h-17h (nghỉ 60p)

+ Ca 2: từ 13h-21h (nghỉ 60p)

Tại CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: lương cơ bản + thưởng + hoa hồng/ sản phẩm (6-15 triệu+ có thể cao hơn tùy theo năng lực ứng viên)

- Thử việc 1 tháng

- Tháng được nghỉ 3 ngày

- Cơ hội thăng tiến lên Cửa hàng trưởng, Trưởng nhóm sau 3-6 tháng làm việc

- Làm việc tại Showrooms không đi thị trường, được cung cấp data khách hàng, được cấp sim điện thoại.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN,... các chế độ khác theo luật định

- Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, máy lạnh.

- Teambuilding, du lịch hàng năm (Tùy chính sách hàng năm)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE

