Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND
Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 39, đường Sunrise A, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
Tư vấn bán hàng sản phẩm nội địa Nhật cho khách hàng đến trực tiếp bán hàng.
Thực hiện các công việc liên quan:
Sắp xếp trưng bày hàng hóa.
Vệ sinh cửa hàng, hàng hóa đảm bảo hình ảnh cửa hàng chuyên nghiệp, gọn gàng.
Thu ngân bán hàng, thanh toán hóa đơn cho khách hàng.
Cập nhật liên tục các thông tin về sản phẩm mới.
Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tốt là một lợi thế để bán hàng.
Là các bạn trẻ trung, ưu nhìn, sinh năm 2005 - 1999.
Biết cách giao tiếp khéo léo, ngoan, lễ phép, hòa đồng.
Biết cơ bản excel là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 6tr - 7tr.
Được đào tạo về sản phẩm, quy trình làm việc, sử dụng phần mềm.
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, đồng nghiệp hòa đồng và có nhiều cơ hội phát triển.
Được làm việc với các brand nội địa hàng đầu Nhật Bản.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
