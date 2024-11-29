Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 6 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp
Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Crocs Số 25 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Quận Lê Chân
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
Nắm vững kiến thức về sản phẩm, Chịu trách nhiệm tư vấn, giới thiệu sản phẩm hàng hóa đến khách hàng
Thực hiện công việc bán hàng, làm thủ tục bán hàng cho khách
Kiểm soát và đảm bảo hàng hóa tại cửa hàng luôn đầy đủ
Trưng bày hàng hóa theo quy định
Thực hiện các công việc vệ sinh cửa hàng theo sự phân công của quản lý
Các công việc khác phục vụ hoạt động của cửa hàng theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, trung thực
Kỹ năng giao tiếp tốt
Làm xoay ca linh hoạt: Ca sáng: 08h30 – 16h30; Ca chiều 14h – 22h (Nghỉ 01 ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6)
Có kinh nghiệm bán hàng là lợi thế
Yêu thích lĩnh vực bán lẻ, thời trang, thể thao
Có thể làm vào các ngày Lễ, Tết (X3 lương)
Kỹ năng giao tiếp tốt
Làm xoay ca linh hoạt: Ca sáng: 08h30 – 16h30; Ca chiều 14h – 22h (Nghỉ 01 ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6)
Có kinh nghiệm bán hàng là lợi thế
Yêu thích lĩnh vực bán lẻ, thời trang, thể thao
Có thể làm vào các ngày Lễ, Tết (X3 lương)
Tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 6-9tr/ tháng/ 26 ngày công: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng doanh số
Thử việc 01 tháng hướng 100% lương
400 % Lương cơ bản vào Lễ, Tết
Chế độ BHXH đầy đủ, đóng BHXH trong tháng làm việc đầu tiên
Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/24
Đào tạo đầy đủ, cơ hội thăng tiến cao
Phụ cấp Tiếng anh (nếu có)
Thử việc 01 tháng hướng 100% lương
400 % Lương cơ bản vào Lễ, Tết
Chế độ BHXH đầy đủ, đóng BHXH trong tháng làm việc đầu tiên
Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/24
Đào tạo đầy đủ, cơ hội thăng tiến cao
Phụ cấp Tiếng anh (nếu có)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI