Tuyển Nhân Viên Bảo Trì Điện thu nhập 14 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Đường 206, KCN Phố Nối A, Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên, Văn Lâm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

- Trực, kiểm tra máy móc thiết bị hằng ngày khi dây chuyền sản xuất.

- Trực tiếp bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa, lắp mới thiết bị máy móc khi có yêu cầu.

- Hỗ trợ tổ trưởng, quản đốc, phó quản đốc lên danh sách thiết bị thay thế, thiết bị dự phòng nhằm phục vụ cho dây chuyền sản xuất.

- Phối hợp kho vật tư kiểm tra thông số kỹ thuật của thiết bị trước khi nhập kho, xuất kho, sủa chữa máy móc thiết bị hỏng

- Phối hợp với các bộ phận khác khi được cấp trên yêu cầu.

- Báo cáo ghi chép kết quả làm việc hằng ngày trên biểu mẫu, sổ sách và có nhiệm vụ báo cáo lại với cấp trên.

- Phối hợp cùng P. Kỹ thuật tư vấn cho BGĐ về những cải tiến , lắp mới thiết bị máy móc cho dây chuyền...

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành điện, điện công nghiệp, tự động hóa

- Am hiểu quy trình công nghệ.

- Có kinh nghiệm trên 1 năm trong công tác sửa chữa thiết bị.

- Có sức khỏe, cẩn thận, sẵn sàng làm việc theo ca.

Tại Công ty TNHH Thương Mại Mỹ Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 14-16 triệu/tháng Được hưởng đầy đủ chế độ chính sách theo luật lao động Có ký túc xá ở miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Mỹ Việt

