Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MINH QUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Huyện Đan Phượng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

- Tổ chức điều hành phòng tài chính kế toán phù hợp với quy mô và mô hình của Công ty

- Lập và phân tích BCTC, kế toán, báo cáo quản trị chính xác kịp thời theo yêu cầu.

- Báo cáo thuế cuối quý/năm của Công ty

- Tính giá thành thành sx hoàn thành trên Misa

- Hạch toán các chứng từ lên PM nội bộ và kiểm soát số liệu hạch toán trên PM khớp chứng từ

- Làm việc với các đối tác, cơ quan liên quan: thuế, kiểm toán

- Quản lý nhân sự Phòng Tài chính Kế toán: Tuyển dụng, đào tạo, phân công sắp xếp, đánh giá;

- Phối hợp cùng các bộ phận khác thiết lập hệ thống Quy trình, quy định quản lý, vận hành giữa phòng Kế toán với các phòng ban khác

- Thực hiện theo các yêu cầu khác do Giám đốc giao.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ 198x và 199x

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, tài chính, kiểm toán (Ưu tiên tốt nghiệp các trường Học viện Tài Chính, Đại học KTQD, Đại học Kinh tế, Đại học Thương Mại,...)

- Có kinh nghiệm >2 năm ở vị trí tương đương

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang, may mặc công ty thương mại & sản xuất

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và bán hàng: Misa, nhanh.vn, các tài khoản đơn vị vận chuyển như GHTK, GHN, …

- Nghiệp vụ vững chắc, nắm vững các nguyên tắc và quy định về tài chính, kế toán theo quy định của Pháp luật, đã tham gia quyết toán thuế nhiều kỳ, hoàn thuế;

- Chủ động, ngoại giao tốt, trung thực, nghiêm khắc, có trách nhiệm và tính bảo mật cao với công việc

- Có kỹ năng quản lý điều phối, quản trị

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MINH QUÂN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực từ 14 đến 16 triệu; Thử việc nhận 85% lương

- Review lương 1 năm/1 lần và đột xuất theo kết quả thực hiện công việc;

- Được cung cấp máy tính thiết bị làm việc;

- Thưởng lễ, tết, liên hoan hàng tháng, du lịch hàng năm

- Được nghỉ lễ theo quy định nhà nước

- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội phát triển bản thân

- Tặng voucher giảm 30% khi mua hàng công ty

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MINH QUÂN

