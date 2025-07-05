Tuyển Kế toán nội bộ TNHH MTV CƠ KHÍ TÀI NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại TNHH MTV CƠ KHÍ TÀI NGUYÊN
Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 1010 Tỉnh lộ 2, Trung Hưng, Trung Lập Thượng, Củ Chi, Huyện Củ Chi
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 14 - 16 Triệu
Theo dõi hồ sơ nội bộ: Phiếu xuất nhập kho, chứng từ nội bộ.
Làm hồ sơ vay vốn, giải ngân với ngân hàng liên quan.
Theo dõi số liệu xuất nhập tồn phối hợp các phòng ban liên quan.
Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn cụ thể.
Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có Laptop cá nhân
Có 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.
Sử dụng thông thạo phần mềm Excel, các phần mềm cơ bản liên quan đến vị trí Kế toán
Tại TNHH MTV CƠ KHÍ TÀI NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Pháp luật
Mức lương cụ thể: Thỏa thuận khi phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH MTV CƠ KHÍ TÀI NGUYÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
