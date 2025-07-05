Tuyển Kế toán nội bộ TNHH MTV CƠ KHÍ TÀI NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1010 Tỉnh lộ 2, Trung Hưng, Trung Lập Thượng, Củ Chi, Huyện Củ Chi

Kế toán nội bộ Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Theo dõi hồ sơ nội bộ: Phiếu xuất nhập kho, chứng từ nội bộ.

Làm hồ sơ vay vốn, giải ngân với ngân hàng liên quan.

Theo dõi số liệu xuất nhập tồn phối hợp các phòng ban liên quan.

Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn cụ thể.

Yêu Cầu Công Việc

Có Laptop cá nhân

Có 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.

Sử dụng thông thạo phần mềm Excel, các phần mềm cơ bản liên quan đến vị trí Kế toán

Tại TNHH MTV CƠ KHÍ TÀI NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Pháp luật

Mức lương cụ thể: Thỏa thuận khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển

