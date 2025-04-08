Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 18 - 28 Triệu

Mức lương 18 - 28 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - KCN Thăng Long 2, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

- Triển khai bản vẽ thi công hệ thống điện của các nhà máy xử lý nước sử dụng trong sản xuất và xử lý nước thải.

- Lắp đặt, thử nghiệm và vận hành hệ thống điện cho các nhà máy xử lý nước sử dụng trong sản xuất và xử lý nước thải.

- Bảo trì và cung cấp dịch vụ hệ thống điện cho các hệ thống xử lý nước trong sản xuất và xử lý nước thải.

- Hỗ trợ chuẩn bị bản vẽ chi tiết (bản vẽ thi công), tạo thiết kế chi tiết, đặt hàng, bóc tách khối lượng và mua vật tư liên quan để thực hiện công việc.

- Lên kế hoạch tiến độ, theo dõi tiến độ và báo cáo công việc cho khách hàng và cấp trên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

* Thời gian làm việc: 8 am - 5 pm từ T2 - T6

- Độ tuổi: 26 - 38

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện, Điện công nghiệp, Tự động hóa hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Có thể sử dụng tiếng Nhật (trình độ N3 trở lên) hoặc tiếng Anh (Giao tiếp tốt) để làm việc.

- Có ít nhất 3-4 năm kinh nghiệm làm kỹ sư điện cho các dự án xây dựng.

- Có kinh nghiệm lắp đặt các bộ điều khiển như PLC, SDC, DDC, VSD.

- Có kinh nghiệm trong các dự án xây dựng công nghiệp.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Sẵn sàng đi công tác các tỉnh miền Bắc nếu được yêu cầu.

{ƯU TIÊN}

- Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty xây dựng Nhật Bản.

- Có kinh nghiệm trong các dự án xử lý nước sản xuất hoặc xử lý nước thải cho nhà máy.

Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng bảo hiểm xã hội kể từ thời gian thử việc

- Bảo hiểm sức khoẻ + bảo hiểm tai nạn 24/7: MSIG

- Thời gian làm việc: chỉ từ thứ Hai - thứ Sáu

- Review lương: 1 lần/năm

- Thưởng hiệu suất: 1 lần/năm

- Đào tạo.

- Xe công ty từ Hà Nội đi Hưng Yên

