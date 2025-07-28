Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Ravi làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Ravi làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Ravi
Ngày đăng tuyển: 28/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/08/2025
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Ravi

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Ravi

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Artemis, 3 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra.
Rà soát các khoản công nợ phải thu phải trả theo quy định,…
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh liên quan đến thuế GTGT, TNDN, TNCN,
Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách về thuế của Công ty.
Cập nhật và áp dụng các chính sách thuế mới của nhà nước.
Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh.
Phối hợp với cơ quan thuế khi có yêu cầu thanh tra, kiểm tra
Báo cáo số liệu theo quy định cho các Sở ban ngành: Ngân hàng, thống kê…
Kiểm soát CCDC, TSCD, chi phí trả trước.
Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các Báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của Công ty.
Lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán thuế đầy đủ, khoa học.
Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo yêu cầu của cấp trên quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành kế toán
Ưu tiên ứng viên thành thạo phần mềm kế toán Bravo;
Am hiểu Luật thuế, các thông tư , văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Word, Excel và những phần mềm kế toán thông dụng;
Lập kế hoạch quản lý công việc;
Chịu được áp lực công việc;
Chủ động hoàn thành công việc, có trách nhiệm và tận tâm;
Kỹ năm làm việc nhóm;
Kỹ năng báo cáo số liệu logic;
Tính trung thực và đạo đức cao trong công việc;
Tự tin vào bản thân và hòa đồng;
Có tinh thần, thái độ và suy nghĩ tích cực;

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Ravi Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận phù hợp với năng lực làm việc;
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật Lao động;
Cơ hội thăng tiến cao, lộ trình thăng tiến rõ ràng;
Văn phòng làm việc sáng tạo, môi trường năng động, trẻ trung, hoạt động teambuilding/sự kiện nội bộ, sinh nhật...định kỳ theo tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Ravi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Ravi

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Ravi

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 Atermis Tower, 3 Lê Trọng Tấn

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

