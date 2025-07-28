Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Ravi làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Artemis, 3 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra.

Rà soát các khoản công nợ phải thu phải trả theo quy định,…

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh liên quan đến thuế GTGT, TNDN, TNCN,

Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách về thuế của Công ty.

Cập nhật và áp dụng các chính sách thuế mới của nhà nước.

Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh.

Phối hợp với cơ quan thuế khi có yêu cầu thanh tra, kiểm tra

Báo cáo số liệu theo quy định cho các Sở ban ngành: Ngân hàng, thống kê…

Kiểm soát CCDC, TSCD, chi phí trả trước.

Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các Báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của Công ty.

Lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán thuế đầy đủ, khoa học.

Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo yêu cầu của cấp trên quản lý trực tiếp

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành kế toán

Ưu tiên ứng viên thành thạo phần mềm kế toán Bravo;

Am hiểu Luật thuế, các thông tư , văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Word, Excel và những phần mềm kế toán thông dụng;

Lập kế hoạch quản lý công việc;

Chịu được áp lực công việc;

Chủ động hoàn thành công việc, có trách nhiệm và tận tâm;

Kỹ năm làm việc nhóm;

Kỹ năng báo cáo số liệu logic;

Tính trung thực và đạo đức cao trong công việc;

Tự tin vào bản thân và hòa đồng;

Có tinh thần, thái độ và suy nghĩ tích cực;

Mức lương thỏa thuận phù hợp với năng lực làm việc;

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật Lao động;

Cơ hội thăng tiến cao, lộ trình thăng tiến rõ ràng;

Văn phòng làm việc sáng tạo, môi trường năng động, trẻ trung, hoạt động teambuilding/sự kiện nội bộ, sinh nhật...định kỳ theo tháng.

