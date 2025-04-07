Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Bình Dương

- Đà Nẵng ...và 4 địa điểm khác, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Chịu trách nhiệm về mặt quản lý kỹ thuật trong công việc thi công.
Phối hợp cán bộ hồ sơ đọc bản vẽ.
Phụ trách đôn đốc, giám sát các tổ thợ.
Quản lý tiến độ công việc thi công tại hiện trường.
Lập kế hoạch và quản lý công việc được giao theo kế hoạch và tiến độ tổng thể đã được phê duyệt của dự án.
Đánh giá và báo cáo tiến độ đã thực hiện của đội/nhà thầu phụ hằng ngày/tuần.
Trực tiếp nghiệm thu chất lượng vật liệu đầu vào và chất lượng thi công.
Hoàn thành các bảng biểu đánh giá chất lượng theo hệ thống quản lý chất lượng của Công ty và Chủ đầu tư.
Hướng dẫn và kiểm soát các đội thi công/thầu phụ thực hiện công việc tuân thủ quy trình thi công của Công ty.
Kiểm tra, đánh giá chất lượng thực hiện của các đội.
Thực hiện CV khác theo yêu cầu CHT.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Chuyên ngành Kỹ sư: Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp, kỹ sư kinh tế xây dựng, kỹ thuật công trình,...
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm 1 năm làm vị trí tương đương đã làm phần hầm, thân, hoàn thiện, ưu tiên ứng cử viên đã từng đi thi công công trình nhà cao tầng – cấp 1 trở lên.
Độ tuổi dưới 35.
Kiến thức: Nắm vững các tiêu chuẩn liên quan để phục vụ công tác giám sát thi công phần hầm, thân, hoàn thiện, có kiến thức thi công, thanh quyết toán công trình.
Kỹ năng: Biết sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, theo năng lực, phụ cấp theo chức danh đảm nhiệm công việc (cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn).
Lương tháng 13 và thưởng theo Đánh giá hiệu quả công việc theo quý, 04 lần/năm.
Thưởng vào các dịp Lễ/Tết trong năm.
Các chế độ phụ cấp, BHXH, BHTN, BHYT, BH thất nghiệp.
Hỗ trợ ăn trưa.
Ứng viên trúng tuyển có cơ hội được đào tạo và làm việc môi trưởng năng động, chuyên nghiệp, thân thiên và công bằng.
Được trao quyền hạn và trách nhiệm rõ rang.
Tham quan du lịch và các hoạt động Team Building hàng năm, hội thao CDC.
Quà cho các cháu là con CBNV nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) và rằm trung thu.
Khám sức khỏe định kỳ.
Chế độ Công đoàn theo quy chế Công đoàn, sinh nhật tháng...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: LK 18-24, Galaxy 8, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, 69 phố Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

