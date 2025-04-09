Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Nesta làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Cách KĐT Ecopark 2Km, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Hạch toán, kiểm soát các nghiệp vụ kế toán phát sinh trên phần mềm ERP, đảm bảo cân đối giữa sổ sách và chứng từ.

Tiếp nhận, kiểm tra và phê duyệt các đề nghị thanh toán, hoàn ứng trên hệ thống quản trị nội bộ.

Quản lý thu – chi, thực hiện các thủ tục giải ngân ngân hàng, theo dõi dòng tiền và lập kế hoạch thanh toán hàng tuần/tháng.

Theo dõi, kết chuyển giá vốn, phân bổ chi phí và tính hiệu quả tài chính theo từng dự án/công trình.

Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ chi tiết – sổ tổng hợp, số dư đầu kỳ – cuối kỳ.

Phối hợp với bộ phận mua hàng và kho để kiểm kê định kỳ; kiểm soát chi phí mua hàng, tồn kho.

Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các báo cáo quản trị theo yêu cầu.

Hỗ trợ làm việc với kiểm toán, cơ quan thuế, ngân hàng khi cần.

Tham gia triển khai và vận hành phần mềm ERP kế toán – tài chính, kết nối dữ liệu với các phòng ban liên quan.

Đóng vai trò đầu mối trong việc chuẩn hóa quy trình kế toán theo yêu cầu vận hành hệ thống.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: kế toán, tài chính, kiểm toán

Tuổi 27-35 tuổi, có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, nội thất, xây lắp

Am hiểu pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài chính kế toán

Là người tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc; có khả năng tổng hợp, phân tích và đánh giá tốt.

Chịu được áp lực công việc

Thành thạo các phần mềm kế toán và phần mềm office

Tại Công ty TNHH Nesta Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ chính sách về BHXH, BHYT, BHTN;

Phép năm;

Lương tháng thứ 13;

Công đoàn;

Môi trường trẻ, năng động, thân thiện;

Cơ hội nâng cao và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nesta

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nesta

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.