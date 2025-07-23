Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NEXUS HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH NEXUS HOUSE
- Hồ Chí Minh: 12D1, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 16 Triệu
- Tổng hợp, kiểm tra và đối chiếu số liệu kế toán giữa các phần hành.
- Theo dõi, đánh giá dòng tiền, dự báo chi phí – doanh thu và cân đối ngân sách
- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày theo chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật
- Lập và kiểm soát các báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm).
- Kiểm soát hệ thống kế toán, đảm bảo tuân thủ đúng các chuẩn mực kế toán, quy định pháp luật.
- Theo dõi và kiểm tra việc kê khai thuế (GTGT, TNCN, TNDN...) hàng tháng, quý và hỗ trợ quyết toán thuế khi cần.
- Phân tích báo cáo tài chính, đưa ra cảnh báo tài chính, tư vấn cho Ban Giám đốc trong việc ra quyết định.
- Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng, đối tác khi có phát sinh
- Phối hợp với các bộ phận nội bộ và kiểm toán để cung cấp số liệu, hồ sơ phục vụ kiểm tra, đối soát.
- Cập nhật kịp thời các quy định pháp luật mới về thuế, kế toán và tư vấn cho ban lãnh đạo.
- Lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán đầy đủ, hợp lệ.
- Tư vấn pháp lý liên quan đến tài chính – kế toán – thuế cho Ban giám đốc
Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tối thiểu 3 – 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Am hiểu luật thuế, kế toán, tài chính hiện hành
- Kỹ năng quản lý, phân tích số liệu, báo cáo tốt
- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc
- Thành thạo phần mềm kế toán và Excel
Tại CÔNG TY TNHH NEXUS HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì
- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Thưởng Tết, Sinh nhật, hiếu hỉ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEXUS HOUSE
