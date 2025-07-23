Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NEXUS HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

- Tổng hợp, kiểm tra và đối chiếu số liệu kế toán giữa các phần hành.

- Theo dõi, đánh giá dòng tiền, dự báo chi phí – doanh thu và cân đối ngân sách

- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày theo chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật

- Lập và kiểm soát các báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm).

- Kiểm soát hệ thống kế toán, đảm bảo tuân thủ đúng các chuẩn mực kế toán, quy định pháp luật.

- Theo dõi và kiểm tra việc kê khai thuế (GTGT, TNCN, TNDN...) hàng tháng, quý và hỗ trợ quyết toán thuế khi cần.

- Phân tích báo cáo tài chính, đưa ra cảnh báo tài chính, tư vấn cho Ban Giám đốc trong việc ra quyết định.

- Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng, đối tác khi có phát sinh

- Phối hợp với các bộ phận nội bộ và kiểm toán để cung cấp số liệu, hồ sơ phục vụ kiểm tra, đối soát.

- Cập nhật kịp thời các quy định pháp luật mới về thuế, kế toán và tư vấn cho ban lãnh đạo.

- Lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán đầy đủ, hợp lệ.

- Tư vấn pháp lý liên quan đến tài chính – kế toán – thuế cho Ban giám đốc