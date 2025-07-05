Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Ô TÔ VIỆT NAM (VMP) làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Ô TÔ VIỆT NAM (VMP)
Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 39 LK12 Khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 16 Triệu
- Lập phiếu thu chi và thực hiện thu chi , theo dõi quản lý luồng tiền qua quỹ và quản lý tiền;
- Quản lý chứng từ kế toán, đối chiếu công nợ, ...
- Lập Tờ khai thuế GTGT;
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý ;
- Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN Năm Làm BCTC quý, năm;
- Làm việc với cơ quan thuế, BHXH Khi có yêu cầu;
- Làm việc với ngân hàng;
- Các công việc có liên quan khác.
Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nữ. 30-45 tuổi.
- Nhanh nhẹn, tháo vát trong công việc
- Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm tại vị trí tương đương
- Có sức khỏe tốt, kiên trì trong công việc, chịu khó, chịu được áp lực cao trong công việc.
- Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc của mình trước quản lý để tìm ra hướng giải quyết nhằm hoàn thành nhiệm vụ.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Ô TÔ VIỆT NAM (VMP) Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
- Thời giờ làm việc: Từ thứ 02 – thứ 07 hàng tuần. Nghỉ: 02 chiều thứ 7, Chủ nhật
- Thời gian nghỉ ngơi, lễ tết, bảo hiểm và các chế độ, chính sách khác theo đúng quy định
- Thu nhập từ 14-16 triệu tùy theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Ô TÔ VIỆT NAM (VMP)
