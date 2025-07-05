Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Ô TÔ VIỆT NAM (VMP) làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 39 LK12 Khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

- Lập phiếu thu chi và thực hiện thu chi , theo dõi quản lý luồng tiền qua quỹ và quản lý tiền;

- Quản lý chứng từ kế toán, đối chiếu công nợ, ...

- Lập Tờ khai thuế GTGT;

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý ;

- Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN Năm Làm BCTC quý, năm;

- Làm việc với cơ quan thuế, BHXH Khi có yêu cầu;

- Làm việc với ngân hàng;

- Các công việc có liên quan khác.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ. 30-45 tuổi.

- Nhanh nhẹn, tháo vát trong công việc

- Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm tại vị trí tương đương

- Có sức khỏe tốt, kiên trì trong công việc, chịu khó, chịu được áp lực cao trong công việc.

- Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc của mình trước quản lý để tìm ra hướng giải quyết nhằm hoàn thành nhiệm vụ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Ô TÔ VIỆT NAM (VMP) Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

- Thời giờ làm việc: Từ thứ 02 – thứ 07 hàng tuần. Nghỉ: 02 chiều thứ 7, Chủ nhật

- Thời gian nghỉ ngơi, lễ tết, bảo hiểm và các chế độ, chính sách khác theo đúng quy định

- Thu nhập từ 14-16 triệu tùy theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Ô TÔ VIỆT NAM (VMP)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin