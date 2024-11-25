Tuyển Kỹ sư điện tử CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company làm việc tại Long An thu nhập 12 - 150 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company

Kỹ sư điện tử

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện tử Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company

Mức lương
12 - 150 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hoà Hạ, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử Với Mức Lương 12 - 150 Triệu

- Tiếp nhận phiếu sửa chữa máy móc, hệ thống điện từ các bộ phận
- Theo dõi và Báo cáo cấp trên về tình hình sửa chữa, bảo dưỡng,
- Các công việc khác theo sự phân công của trưởng/ phó phòng.
- Sẽ được đào tạo nâng cao nếu chưa có kinh nghiệm
- Địa điểm làm việc: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Với Mức Lương 12 - 150 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chăm chỉ, nhanh nhẹn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 12,000,000 – 15,000,000 VNĐ/ Tháng
- Được hưởng tất cả các chế độ theo quy định của pháp luật lao động như: BHXH, BHTN, BHYT, Bảo hiểm 24h ...
- Thưởng Lễ/ Tết; sinh nhật, quà trung thu cho Cán bộ - Công nhân, tặng học bổng khuyến học, xây nhà tình thương cho gia đình hoàn cảnh khó khăn.
- Được xét tăng lương: 02 lần/ năm, lương tháng 13.
- Đi du lịch trong nước và quốc tế: 01 lần/ năm
- Có xe đưa rước từ thành phố Hồ Chí Minh về Công ty làm việc,
- Có khu nội trú cho cán bộ - Công nhân viên sát bên công ty.
- Được đào tạo các Kiến thức và Kỹ năng nhằm phục vụ cho công việc
- Đặc biệt: Anh/ Chị được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp có cơ hội thăng tiến cao.
- Cùng nhiều CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ & THU HÚT NHÂN TÀI của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô số 38, Khu C, Đường D1, Khu công nghiệp An Hạ, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

