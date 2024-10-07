Tuyển Bất động sản/Xây dựng Trường Quốc Tế Nam Mỹ - UTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Trường Quốc Tế Nam Mỹ - UTS
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Trường Quốc Tế Nam Mỹ - UTS

Bất động sản/Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bất động sản/Xây dựng Tại Trường Quốc Tế Nam Mỹ - UTS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 80/68 Đường Dương Quảng Hàm, Phường 5, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tổ chức thực hiện bảo trì, sửa chữa cơ sở vật chất (CSVC) theo kế hoạch và theo nhu cầu
Thực hiện bảo trì và (liên hệ) bảo hành các hạng mục CSVC định kỳ theo đúng kế hoạch Bảo trì đã lập ra vào mỗi năm học; Phối hợp với BQLDA thực hiện bảo trì, hoặc theo dõi tiến độ bảo trì các hạng mục hệ thống chung của tòa nhà (điện, điện lạnh, thang máy, âm thanh, camera, cấp thoát nước, PCCC, kết cấu tòa nhà); Nhận yêu cầu từ các bộ phận liên quan, lên phương án sửa chữa gồm tự sửa chữa hoặc thuê dịch vụ ngoài; Lập yêu cầu mua sắm công cụ-dụng cụ, dịch vụ thuê ngoài cần thiết cho việc triển khai dịch vụ bảo trì-sửa chữa; Theo dõi quá trình sửa chữa; Lập biên bản nghiệm thu sửa chữa (nếu có); Bàn giao cho bộ phận sử dụng sau khi sửa chữa xong; Cập nhật hồ sơ bảo trì gồm sổ theo dõi sửa chữa, phiếu lý lịch thiết bị.
Thực hiện bảo trì và (liên hệ) bảo hành các hạng mục CSVC định kỳ theo đúng kế hoạch Bảo trì đã lập ra vào mỗi năm học;
Phối hợp với BQLDA thực hiện bảo trì, hoặc theo dõi tiến độ bảo trì các hạng mục hệ thống chung của tòa nhà (điện, điện lạnh, thang máy, âm thanh, camera, cấp thoát nước, PCCC, kết cấu tòa nhà);
Nhận yêu cầu từ các bộ phận liên quan, lên phương án sửa chữa gồm tự sửa chữa hoặc thuê dịch vụ ngoài;
Lập yêu cầu mua sắm công cụ-dụng cụ, dịch vụ thuê ngoài cần thiết cho việc triển khai dịch vụ bảo trì-sửa chữa;
Theo dõi quá trình sửa chữa;
Lập biên bản nghiệm thu sửa chữa (nếu có);
Bàn giao cho bộ phận sử dụng sau khi sửa chữa xong;
Cập nhật hồ sơ bảo trì gồm sổ theo dõi sửa chữa, phiếu lý lịch thiết bị.
2. Giám sát và/hoặc thực hiện xây dựng - cải tạo
Kiểm tra, giám sát công tác xây dựng tại cơ sở; đảm bảo theo đúng thiết kế, đúng kỹ thuật, an toàn. Phối hợp cùng BQLDA, phòng CNTT trong các hoạt động xây dựng, cải tạo liên quan đến kết cấu chung của tòa nhà, hoặc liên quan đến hạ tầng và dịch vụ CNTT. Nắm bắt, cập nhật, báo cáo tiến độ thi công cho quản lý. Kịp thời phát hiện những rủi ro, những vấn đề phát sinh, báo cáo và đề xuất, triển khai các biện pháp giải quyết. Phối hợp với các bộ phận liên quan để tiến hành nghiệm thu từng hạng mục công việc. Giám sát việc bảo hành công trình sau thi công. Thực hiện các công việc cải tạo mặt bằng nội bộ theo phân công của quản lý.
Kiểm tra, giám sát công tác xây dựng tại cơ sở; đảm bảo theo đúng thiết kế, đúng kỹ thuật, an toàn.
Phối hợp cùng BQLDA, phòng CNTT trong các hoạt động xây dựng, cải tạo liên quan đến kết cấu chung của tòa nhà, hoặc liên quan đến hạ tầng và dịch vụ CNTT.
Nắm bắt, cập nhật, báo cáo tiến độ thi công cho quản lý.
Kịp thời phát hiện những rủi ro, những vấn đề phát sinh, báo cáo và đề xuất, triển khai các biện pháp giải quyết.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để tiến hành nghiệm thu từng hạng mục công việc.
Giám sát việc bảo hành công trình sau thi công.
Thực hiện các công việc cải tạo mặt bằng nội bộ theo phân công của quản lý.
3. Quản lý tài nguyên CSVC
Lập danh sách tất cả các loại tài nguyên thiết bị-công cụ hiện hữu (đang sử dụng, đang sửa chữa) tại cơ sở; Triển khai dán mã tài sản in từ hệ thống; Tham vấn về mặt kỹ thuật khi nhận yêu cầu về mua sắm/lắp đặt thiết bị mới từ các bộ phận liên quan; Giám sát quá trình lắp đặt thiết bị mới và bàn giao cho bộ phận sử dụng; Nhận yêu cầu đặt sử dụng tài nguyên và tiến hành phân phối cho các bộ phận liên quan; Thường xuyên cập nhật thông tin về CSDL quản trị tài nguyên (nâng cấp, tình trạng thiết bị, bổ sung mới, thanh lý, hư hỏng); Tổ chức đào tạo sử dụng thiết bị, tiện ích CSVC khác khi có yêu cầu; Tham gia vào công tác kiểm kê tài sản (cấp độ nội bộ, và từ đơn vị kiểm toán độc lập).
Lập danh sách tất cả các loại tài nguyên thiết bị-công cụ hiện hữu (đang sử dụng, đang sửa chữa) tại cơ sở;
Triển khai dán mã tài sản in từ hệ thống;
Tham vấn về mặt kỹ thuật khi nhận yêu cầu về mua sắm/lắp đặt thiết bị mới từ các bộ phận liên quan;
Giám sát quá trình lắp đặt thiết bị mới và bàn giao cho bộ phận sử dụng;
Nhận yêu cầu đặt sử dụng tài nguyên và tiến hành phân phối cho các bộ phận liên quan;
Thường xuyên cập nhật thông tin về CSDL quản trị tài nguyên (nâng cấp, tình trạng thiết bị, bổ sung mới, thanh lý, hư hỏng);
Tổ chức đào tạo sử dụng thiết bị, tiện ích CSVC khác khi có yêu cầu;
Tham gia vào công tác kiểm kê tài sản (cấp độ nội bộ, và từ đơn vị kiểm toán độc lập).
4. Các công tác an toàn và an ninh Trường học
Định kỳ tiến hành kiểm tra nội bộ PCCC, hệ thống gas bếp nấu, hệ thống quạt hút phòng thí nghiệm, tủ hóa chất, camera, chuông báo động thang thoát hiểm; Phối hợp cùng BQLDA tiếp đoàn thanh tra PCCC; Phát hiện và khắc phục ngay lập tức các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho người và tổn thất cho tài sản; Phối hợp cùng bộ phận an ninh Trường học tìm hiểu và khắc phục các lỗ hổng an ninh tại cơ sở.
Định kỳ tiến hành kiểm tra nội bộ PCCC, hệ thống gas bếp nấu, hệ thống quạt hút phòng thí nghiệm, tủ hóa chất, camera, chuông báo động thang thoát hiểm;
Phối hợp cùng BQLDA tiếp đoàn thanh tra PCCC;
Phát hiện và khắc phục ngay lập tức các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho người và tổn thất cho tài sản;
Phối hợp cùng bộ phận an ninh Trường học tìm hiểu và khắc phục các lỗ hổng an ninh tại cơ sở.
5. Quản lý hồ sơ bảo trì, các HDSD liên quan đến vận hành tòa nhà
Xây dựng phiếu lý lịch cho những loại thiết bị, tài sản quan trọng; Soạn thảo các tài liệu HDSD tiện ích CSVC; Cập nhật hồ sơ khi có phát sinh.
Xây dựng phiếu lý lịch cho những loại thiết bị, tài sản quan trọng;
Soạn thảo các tài liệu HDSD tiện ích CSVC;
Cập nhật hồ sơ khi có phát sinh.
6. Báo cáo và các công tác chuyên môn khác theo phân công
Thực hiện các báo cáo công việc tuần, báo cáo giám sát thi công-sửa chữa và tình hình triển khai kế hoạch bảo trì; Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo phân công; Không ngừng cải tiến cách thức triển khai công việc để cải thiện chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa hiệu quả chi phí và thời gian.
Thực hiện các báo cáo công việc tuần, báo cáo giám sát thi công-sửa chữa và tình hình triển khai kế hoạch bảo trì;
Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo phân công;
Không ngừng cải tiến cách thức triển khai công việc để cải thiện chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa hiệu quả chi phí và thời gian.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Học vấn
Tốt nghiệp Trung Cấp/Cao Đẳng/Đại Học chuyên ngành điện dân dụng, điện công nghiệp, điện lạnh, điện tử, hoặc xây dựng.
2. Kinh nghiệm
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực vận hành, bảo trì, xử lý các sự cố trang thiết bị, máy móc điện - nước tại môi trường giáo dục / công ty đa quốc gia; Am hiểu về xây dựng và vận hành tòa nhà; Có trình độ khá tốt về kỹ năng tin học và sử dụng công nghệ.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực vận hành, bảo trì, xử lý các sự cố trang thiết bị, máy móc điện - nước tại môi trường giáo dục / công ty đa quốc gia;
Am hiểu về xây dựng và vận hành tòa nhà;
Có trình độ khá tốt về kỹ năng tin học và sử dụng công nghệ.
3. Kiến thức/ kỹ năng liên quan
Chính trực; Sức khỏe tốt để đảm bảo công việc.Có kỹ năng xử lý công việc và xử lý các vấn đề phát sinh; Tổ chức, sắp xếp công việc khoa học, chủ động trong công việc; Trung thực, cầu tiến, có trách nhiệm trong công việc; Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm; Sẵn sàng phản ứng với các tình huống khẩn cấp 24/7; Luôn sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ mới theo yêu cầu của cấp trên; Có tư duy tổ chức, thích ứng nhanh với môi trường và chịu được áp lực công việc.
Chính trực;
Sức khỏe tốt để đảm bảo công việc.Có kỹ năng xử lý công việc và xử lý các vấn đề phát sinh;
Tổ chức, sắp xếp công việc khoa học, chủ động trong công việc;
Trung thực, cầu tiến, có trách nhiệm trong công việc;
Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;
Sẵn sàng phản ứng với các tình huống khẩn cấp 24/7;
Luôn sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ mới theo yêu cầu của cấp trên;
Có tư duy tổ chức, thích ứng nhanh với môi trường và chịu được áp lực công việc.

Tại Trường Quốc Tế Nam Mỹ - UTS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh; Thưởng hiệu suất làm việc và xét duyệt tăng lương hàng năm; Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân; Bữa ăn trưa dinh dưỡng miễn phí; Chính sách ưu đãi học phí cho con khi học tại UTS và các ưu đãi khác nội bộ Văn Lang Group; Chương trình đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng và nghiệp vụ; Các hoạt động gắn kết nhân viên, quà các dịp lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi.
Mức lương cạnh tranh;
Thưởng hiệu suất làm việc và xét duyệt tăng lương hàng năm;
Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân;
Bữa ăn trưa dinh dưỡng miễn phí;
Chính sách ưu đãi học phí cho con khi học tại UTS và các ưu đãi khác nội bộ Văn Lang Group;
Chương trình đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng và nghiệp vụ;
Các hoạt động gắn kết nhân viên, quà các dịp lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Quốc Tế Nam Mỹ - UTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trường Quốc Tế Nam Mỹ - UTS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 68/69 Đặng Thùy Trâm, phường 5, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

