Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 258 - 260 Võ Thị Sáu, Thống Nhất, Biên Hòa, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Liên hệ các khách hàng đã sử dụng dịch vụ để hỗ trợ khách hàng, nhắc liệu trình cho khách hàng

Hỗ trợ khách hàng giải đáp các thắc mắc về sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Ghi nhận thông tin, phản hồi của khách hàng và chuyển thông tin đến các bộ phận liên quan.

Theo dõi, xử lý các vấn đề của khách hàng, đảm bảo khách hàng hài lòng với dịch vụ của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, truyền tải thông tin rõ ràng, dễ hiểu.

Kỹ năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống nhanh nhạy, linh hoạt.

Kỹ năng tư vấn, thuyết phục khách hàng.

Nắm vững kiến thức về sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, năng động, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng+ Hoa hồng. Đảm bảo thu nhập trên 10 triệu

Được đào tạo bài bản về kiến thức sản phẩm, dịch vụ, kỹ năng chăm sóc khách hàng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.

Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin