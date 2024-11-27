Tuyển Call Center Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Call Center Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Thăng Long Building, 82 Thăng Long, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Call Center Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Làm việc qua kênh Call.
Tiếp nhận vấn đề cần hỗ trợ của khách hàng và phụ trách xử lý theo đúng quy trình đã được đề ra.
Sử dụng linh hoạt các công cụ và phối hợp với các phòng ban để giải quyết các vấn đề một cách kịp thời, chuyên nghiệp.
Phản hồi kết quả cho khách qua Email hoặc OB Call khi cần thiết.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm làm CSKH qua kênh Chat/Call/Email.
Khả năng giao tiếp tốt, thân thiện, tích cực.
Nhẫn nại, nhiệt tình, nhanh nhẹn, chủ động, yêu thích công việc CSKH.
Thao tác vi tính văn phòng tốt và yêu cầu test đánh máy >=45 - 50 WPM.
Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 6.800.000 – 8.000.000/tháng (LCB + KPI).
Đào tạo có hỗ trợ lương (182k/ngày).
Phụ cấp cho ca làm bắt đầu từ 6h và 13h.
Được trang bị đầy đủ các công cụ, trang thiết bị phục vụ công việc.
Được đào tạo, nâng cao kỹ năng CSKH và cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn một cách rõ ràng, minh bạch.
Ký hợp đồng đầy đủ và tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà Nước.
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, năng động, giúp đỡ nhau trong công việc.
Thưởng các ngày lễ Tết, sinh nhật, cưới...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
