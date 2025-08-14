Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH WESET English Center làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 59 Nguyễn Khắc Nhu, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc

- Quản lý kho vật phẩm của trung tâm (70%), bao gồm:

+ Tiếp nhận, kiểm tra và sắp xếp vật phẩm trong kho

+ Theo dõi số lượng và tình trạng vật phẩm

+ Lập báo cáo kho

+ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

- Hỗ trợ lên ý tưởng và tổ chức các chương trình sự kiện (online/offline) của trung tâm (30%), bao gồm:

+ Nghiên cứu thị trường, đối tượng tham dự, xu hướng sự kiện hiện nay

+ Xây dựng kế hoạch sự kiện chi tiết, bao gồm mục tiêu, nội dung, thời gian, địa điểm, ngân sách,...

+ Tìm kiếm và liên hệ với đối tác, nhà cung cấp

+ Triển khai các hoạt động truyền thông, quảng bá sự kiện

+ Quản lý và điều phối các công tác hậu cần, nhân sự, tài chính,... trong quá trình diễn ra sự kiện

Yêu Cầu Công Việc

- Sinh viên năm 3,4 các trường Đại học, Cao đẳng có chuyên ngành liên quan đến Marketing, Truyền thông,...

- Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện hoặc vai trò tương đương ở Hội nhóm, Đoàn khoa

- Có khả năng đa nhiệm, linh hoạt trong giải quyết vấn đề

- Có tư duy, làm việc có mục tiêu

- Có khả năng làm việc độc lập/đội nhóm

Quyền Lợi Được Hưởng

• Học hỏi và thực hành về chuyên môn

• Môi trường làm việc thân thiện, năng động.

• Phụ cấp thực tập hàng tháng

• Hỗ trợ dấu mộc xác nhận thực tập nếu cần.

Cách Thức Ứng Tuyển

